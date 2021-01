La capacité de Kate Bingham à diriger les efforts du Royaume-Uni pour trouver un vaccin contre le coronavirus a été remise en question à plusieurs reprises car elle n’avait aucune expérience de l’achat de vaccins et avait « gaspillé » 670000 £ pour une équipe de relations publiques « vanité » après avoir pris le poste.

Il y a eu aussi des cris de copinage lorsqu’elle a été choisie par Boris Johnson parce qu’elle est mariée à l’un de ses plus fidèles ministres, Jesse Norman, secrétaire financier au Trésor.

La femme d’affaires éduquée à Oxford et à Harvard a même admis qu’elle n’était pas une « experte complète » en vaccins et qu’elle envisageait de refuser le travail jusqu’à ce que sa fille aînée la persuade du contraire.

Mais aujourd’hui, des appels ont été lancés pour qu’elle reçoive un Damehood alors que la Grande-Bretagne courait en tête dans la course mondiale pour vacciner sa population, certains affirmant que sa nomination était l’une des rares décisions inspirées du Premier ministre lors du premier verrouillage.

Le professeur Sir John Bell, professeur Regius de médecine à Oxford, a déclaré récemment que le Royaume-Uni n’avait « reçu que 30 millions de doses de Pfizer / BioNTech grâce à elle », d’autres affirmant qu’elle avait obtenu des millions d’autres entreprises par pure persévérance, en utilisant ses contacts et des rencontres exigeantes avec les PDG jusqu’à ce qu’ils cèdent

Aujourd’hui, elle a révélé qu’elle avait ouvert le vin et avait « cassé le mois de janvier » hier soir après avoir appris un autre jab dont elle avait acheté 60 millions de doses et qu’elle était fabriquée en Grande-Bretagne, il a été prouvé qu’elle battait Covid-19.

Kate a également déclaré qu’elle faisait partie des personnes qui ont participé à l’essai Novavax qui a révélé que les doses étaient efficaces à 89,3% pour lutter contre le coronavirus, y compris la souche mutante trouvée dans le Kent.

Kate Bingham, qui a présidé le groupe de travail du gouvernement sur les vaccins jusqu’au 1er janvier, a rencontré des difficultés au début de son travail, mais a aidé la Grande-Bretagne à devenir un leader mondial du déploiement de vaccins.

Le mari de Kate Bingham est le ministre du Trésor Jesse Norman, photographié à l’extrême gauche avec Kemi Badenoch, le chancelier Rishi Sunak et Steve Barclay le jour du budget en mars dernier

En avril de l’année dernière, M. Johnson avait appelé Kate Bingham et lui avait demandé d’assumer le rôle non rémunéré de chef du groupe de travail britannique sur les vaccins en lui disant que le mémoire était simplement: « Empêchez les gens de mourir ».

Confiante et assurée, la grande dame autoproclamée de l’investissement dans la biotechnologie britannique n’a été invitée à jouer le rôle qu’en mai par sa fille Nell. Elle a également deux garçons, Noah et Samuel.

« Quand j’ai dit à ma fille que je n’étais pas sûre de pouvoir faire ça, elle m’a regardé et a dit: ‘Maman! Si j’avais dit que vous m’auriez dit toute cette lèvre sur ‘ne soyez pas sous-confiant, vous vous rabaissez juste!’ J’ai donc été rebutée par mon enfant de 22 ans », a-t-elle déclaré.

Kate Bingham avec un pansement sur le bras après avoir commencé son essai Novavax au Royal Free Hospital en octobre

En l’espace de 24 heures, elle avait formé son propre comité d’experts des grandes entreprises pharmaceutiques, scientifiques et logistiques sur la manière de le faire fonctionner. Après avoir aidé à soutenir le vaccin Oxford / AstraZeneca en cours de développement au Royaume-Uni, elle a ensuite obtenu des réunions privées avec d’autres producteurs, couvrant les paris du pays en précommandant des millions de jabs supplémentaires auprès de géants pharmaceutiques aux États-Unis et ailleurs, battant l’administration Trump et l’UE pour ordres.

Elle a déclaré: « Nous avons été rapides et agiles. Nous n’étions clairement pas le plus gros acheteur, mais nous étions à la fois les premiers à obtenir le contrat et les premiers à déployer.

Il y avait aussi de la colère parmi les restants quand elle a refusé la possibilité pour la Grande-Bretagne de rejoindre l’effort d’achat de l’UE parce que c’était trop restrictif. Elle a été fortement critiquée, en particulier par la gauche, mais l’UE ayant signé des contrats tardivement et ruminant sur l’approbation des vaccins, beaucoup ont dit qu’elle avait raison.

Elle a déclaré aux députés le mois dernier: «Nous avons estimé que les conditions étaient trop strictes et que nous serions en mesure d’agir plus rapidement si nous le faisions de manière indépendante».

Dès que le jab Pfizer a été lancé, elle a déclaré: «Nous partons tous en vacances d’été». Mais cela reste à voir après des réponses plus sourdes des ministres alors que des variantes mutantes de Covid sont apparues.

La nomination d’une biochimiste devenue femme d’affaires a d’abord été imputée au copinage en raison de son mariage avec M. Norman et son père, qui était un pair héréditaire.

Mais elle a répondu en disant qu’elle n’était pas tracer une carrière en politique à tout moment. Dit-elle: ‘Je ne comprends pas la politique et je ne suis pas politique et ce n’est pas mon sac ».

M. Norman a ensuite écrit une lettre ouverte insistant sur le fait qu’il n’avait rien à voir avec sa nomination, disant: ‘Kate a joué un rôle absolument central dans la sécurisation des approvisionnements importants et précoces pour le Royaume-Uni du vaccin efficace Pfizer qui vient d’être annoncé.

« De nombreux autres pays, et même l’UE, ne l’ont pas fait et doivent maintenant rattraper leur retard ».

Elle a également été critiquée avant de quitter son poste au début de 2021 après avoir facturé au contribuable 670000 £ pour une équipe de consultants en relations publiques pour superviser sa stratégie médiatique. Il est également apparu qu’elle prévoyait des billets en ligne au prix de 2460 $ (1870 £) par personne.

Mme Bingham a été nommée pour diriger les efforts du Royaume-Uni pour rechercher et produire un vaccin contre le coronavirus par le Premier ministre (photo) en mai – malgré l’absence d’expertise en matière de vaccins

Kate est maintenant de retour dans son travail de jour à temps plein en tant que directrice générale de SV Health Investors, une société de capital-risque basée à Boston qui avait investi 2 milliards de dollars dans des entreprises biotechnologiques ou médicales en 2017.

Pilules et sprays pour remplacer les jabs de Covid: le tsar du vaccin Kate Bingham dit que les aiguilles seront progressivement éliminées dans la bataille contre le virus en mutation Le chef des vaccins du Royaume-Uni pour 2020 a révélé aujourd’hui qu’elle avait ouvert le vin et avait « cassé le mois de janvier » hier soir après avoir appris qu’un autre jab set être fabriqué en Grande-Bretagne s’est avéré battre Covid-19. Kate Bingham, qui a démissionné de ses fonctions de présidente du groupe de travail britannique sur les vaccins le 1er janvier, a également révélé qu’elle était l’une des personnes qui avaient participé à l’essai Novavax qui a révélé que les doses étaient efficaces à 89,3% pour lutter contre le coronavirus, y compris la souche mutante trouvée dans Kent. Saluant le troisième coup qui devrait être approuvé en Grande-Bretagne en février, elle a déclaré aujourd’hui: « J’ai un énorme sourire sur mon visage. Quand j’ai appris la nouvelle hier soir, j’ai peur d’avoir enfreint la règle de janvier sec et de célébrer avec un verre de vin. Elle a ajouté: « Je suis en fait un participant à l’essai Novavax, donc je suis particulièrement heureux que cet essai ait montré que le vaccin est si efficace – non seulement contre la variante originale, mais surtout contre la variante Kent que nous » J’ai vu, la nouvelle variante au Royaume-Uni, ainsi que la variante sud-africaine, qui est un sujet de préoccupation certain. Mme Bingham a déclaré que la récolte actuelle de vaccins et leur succès étaient « phénoménaux », mais que la nécessité de répéter les injections pour faire face au virus en mutation signifiait que les injections devraient être progressivement supprimées au profit des pilules et des sprays, lorsque la technologie le permet. Elle a déclaré: «Franchement, deux injections administrées par des professionnels de la santé ne sont pas un bon moyen de délivrer des vaccins.

La femme d’affaires formée à Oxford et à Harvard a passé près de 30 ans dans l’entreprise et est saluée pour avoir aidé à financer six médicaments pour des patients atteints de maladies auto-immunes et de cancer.

Bingham, qui connaît depuis des années le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance, dit qu’elle a apporté à son nouveau rôle l’état d’esprit impitoyable qu’elle applique lors de la sélection des gagnants (et des perdants) de la biotechnologie.

«Considérez-moi comme une sorte de grande dame de la communauté des entreprises biotechnologiques», dit-elle. «En tant que capital-risqueur, je dois faire un chèque personnel sur chaque chose dans laquelle j’investis l’argent de mes investisseurs.

« Ils veulent donc que nous soyons personnellement responsables de la peau dans le jeu pour tout ce que nous faisons. Ce genre d’approche est en fait ce dont vous avez besoin dans ce cas. C’est l’argent du gouvernement, pas mon argent, mais la mentalité est la même. Elle ajoute: ‘Et [the mentality is also to] tuez-le si ça ne marche pas. C’est l’une des choses que nous faisons en tant que capital-risqueur – nous ne nous contentons pas de financer des choses pour toujours et à jamais. Si quelque chose ne fonctionne pas, vous éteignez les lumières.

Bingham a grandi à Londres et a étudié la biochimie à l’Université d’Oxford avant d’aller à la Harvard Business School.

Elle a fini par travailler pour la société américaine de biotechnologie Vertex Pharmaceuticals, puis a rejoint Schroder Ventures Life Sciences, la branche d’investissement en biotechnologie du géant de la gestion de fonds. La société est devenue indépendante de Schroders en 2001. Avec le Royaume-Uni parmi ceux qui sont à l’avant-garde du développement d’un vaccin contre Covid-19, je suggère que les industries pharmaceutiques et biotechnologiques du Royaume-Uni sont en mauvaise santé.

Elle n’est pas en désaccord, mais souligne que nous n’avons que deux grands acteurs pharmaceutiques dans GlaxoSmithKline et AstraZeneca. Cela n’aurait pu être qu’un si le géant américain Pfizer avait réussi à acheter ce dernier en 2014.

«Il ne fait aucun doute que nous sommes dans une meilleure position car nous avons deux sociétés pharmaceutiques britanniques de premier plan au niveau mondial», déclare Bingham.

«Les acteurs de l’industrie pharmaceutique collaborent d’une manière dont ils n’ont jamais collaboré auparavant. Le concept de GSK avec [French giant] Sanofi – deux grands rivaux dans le secteur des vaccins – c’est inhabituel.

« Mais si nous n’avions aucune capacité nationale, je pense que nous serions dans une position beaucoup plus faible. »

Elle explique qu’il est « très important » d’avoir nos propres géants pharmaceutiques britanniques, car les entrepreneurs en biotechnologie en herbe doivent apprendre leur métier dans les laboratoires d’une grande avant de faire cavalier seul dans le type de petites entreprises dans lesquelles elle investit chez SV.

«Vous ne pouvez pas créer une société de biotechnologie ou de vaccins à 21 ans. elle dit. «Vous devez avoir été là et l’avoir fait et avoir vraiment expérimenté comment développer des médicaments et des vaccins. C’est un miracle que tout vaccin ou médicament soit approuvé – c’est tellement difficile.

Bingham fait l’éloge des régulateurs pour avoir contribué à accélérer la course aux vaccins. Mais elle prévient que cela pourrait leur prendre un certain temps pour lire toutes les données car ils essaient de garantir le niveau de sécurité le plus élevé possible.

‘Nous savons qu’ils ont [regulators] été incroyablement rapide pour lancer les essais, mais c’est différent de regarder en fait 10 000 formulaires de rapport de cas ou plus.

«Je pense donc que nous avons une chance de nous faire vacciner à la fin de cette année, mais je pense que ce sera probablement plus l’année prochaine», ajoute-t-elle.

La révélation intervient après que Mme Bingham ait été critiquée pour avoir révélé des plans secrets du gouvernement sur des vaccins potentiels à des financiers lors d’une conférence américaine sur le capital-risque (ci-dessus) plus tôt ce mois-ci.

Elle dit que la pandémie a créé une opportunité pour le régulateur britannique, l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), de devenir le régulateur incontournable dans le monde, en particulier après le Brexit et son divorce avec l’Agence européenne des médicaments.

«L’opportunité pour la MHRA est de devenir un régulateur mondialement reconnu pour le Royaume-Uni, mais aussi à l’extérieur. Par exemple, ces vaccins qui sont développés et fabriqués en Inde ou dans d’autres pays du monde auront besoin d’un organisme de réglementation que d’autres pays reconnaîtront.

« Et je pense qu’il y a une grande opportunité pour la MHRA de jouer ce rôle de réglementation mondiale d’une manière que je soupçonne la FDA [US Food and Drug Administration] ne fera pas.