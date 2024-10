Kate Berlant, Jacqueline Novak Podcast Fin de Poog

Le drapeau de la sorcière flotte en berne aujourd’hui après l’annonce que Poogle podcast animé par les comédiennes Kate Berlant et Jacqueline Novak, touche à sa fin. Poog était un podcast comique sur le bien-être (pensez : « Goop ») qui a débuté en novembre 2020. Le couple a accumulé un culte pour le projet dans lequel ils « essayaient des produits et des pratiques, consultaient des guérisseurs et des experts et posaient la question ultime : est-ce ils recherchent vraiment le bien-être ou simplement le frisson de la chasse ? », selon le résumé de la série.

Pourquoi Poog touche à sa fin est un peu un mystère. Berlant et Novak ont ​​annoncé la fin de leur pod bien-aimé lors de leur épisode final mardi, faisant allusion à des problèmes avec ou peut-être à l’annulation de la société mère Big Money Players (le réseau de podcasts de Will Ferrell au sein d’iHeart Radio). Le duo a fait référence à la fin de leur contrat et au fait que « nous sommes soudainement conscients que nous ne possédons pas Poog la façon dont nous pensions que nous en étions propriétaires », comme l’a dit Berlant. iHeartMedia n’a pas immédiatement répondu à Le Club AVdemande de commentaire.

Les deux animatrices viennent toutes deux de projets majeurs : le one-woman show de Berlant, acclamé par la critique. KATE et le spécial nominé aux Emmy de Novak Mettez-vous à genoux. Il ne fait aucun doute qu’ils ont tous deux de nouveaux projets solo passionnants et créatifs à poursuivre. Mais la bonne nouvelle pour les sorcières est que Novak et Berlant ont assuré aux fans qu’ils reviendraient sous forme de podcast. Ce n’est peut-être pas le cas Poog (en raison de la légalité autour du nom), mais ils ont encouragé leurs abonnés à s’inscrire sur leur liste de diffusion pour le « Podcast sans titre Berlant Novak ». En prévision de leurs nouveaux efforts (communs), Novak a déclaré : « Je suis excité parce que j’aime l’aventure, j’aime quand quelque chose ne va pas et que vous avez cette chance, vous êtes obligé de faire quelque chose d’excitant. » Quoi qu’il arrive ensuite, « Je pense que l’avenir de cette série sera meilleur et plus brillant », a déclaré Berlant.