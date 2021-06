Kate Beckinsale se transforme en tueuse blonde en quête de vengeance dans le premier aperçu du nouveau film Jolt

KATE Beckinsale a l’air féroce dans le premier regard de son nouveau film Jolt sur Amazon Prime Video.

La star des enfers Kate, 47 ans, revient dans le monde de l’action en jouant une femme avec des problèmes de colère et veut se venger.

Le nouveau film Jolt a été réalisé par Tanya Wexler et écrit par Scott Wascha.

Le casting comprend également Bobby Cannavale, Jai Courtney, Laverne Cox, David Bradley, Ori Pfeffer, Susan Sarandon et Stanley Tucci.

L’intrigue est centrée sur une femme belle et sardoniquement drôle nommée Lindy (Kate Beckinsale), avec un secret douloureux.

En raison d’un trouble neurologique rare à vie, Lindy éprouve des impulsions meurtrières sporadiques remplies de rage qui ne peuvent être arrêtées que lorsqu’elle se choque avec un dispositif d’électrode spécial.

Incapable de trouver l’amour et la connexion dans un monde qui craint son état bizarre, elle fait finalement confiance à un homme assez longtemps pour tomber amoureux, seulement pour le trouver assassiné le lendemain.

Le cœur brisé et enragée, elle se lance dans une mission remplie de vengeance pour retrouver son assassin, tout en étant poursuivie par la police en tant que principal suspect du crime.

En parlant de son personnage, Kate a dit Divertissement hebdomadaire: « Mon personnage, Lindy, est quelqu’un qui, depuis son enfance, a un problème de contrôle des impulsions, ce qui lui fait très mal de ne pas agir et de se comporter mal lorsqu’elle est sous pression.

«Elle est dans un endroit étrange de sa vie où elle vit dans un appartement où elle n’a rien à lancer, ni couteaux ni fourchettes. Elle était videur, et s’est fait virer, et est juste désespérée.





«Elle trouve cette thérapeute expérimentale qui la truque avec cette sorte de gilet électrochoc, qui est une sorte d’équivalent turbo d’un élastique au poignet, qui fonctionne avec plus ou moins de succès.

« Dans le cadre de sa thérapie, elle a un rendez-vous et s’entend vraiment bien avec le gars, puis il est assassiné.

« Elle est naturellement bouleversée et énervée et essaie de comprendre ce qui s’est passé et se retrouve dans beaucoup de rebuts! »

Jolt est disponible pour regarder sur Prime Video le 23rd Juillet.