Kate Beckinsale se déguise en lapin « Playboy », quelques jours après son 50e anniversaire

L’âge n’est qu’un chiffre pour Kate Beckinsale, qui a canalisé son lapin « Playboy » intérieur quelques jours après avoir eu 50 ans.

Vêtue d’un body noir à paillettes avec des collants déchirés, la tenue de Beckinsale était ornée d’oreilles de lapin emblématiques, d’un nœud papillon et de manchettes.

Quelques jours seulement après son grand anniversaire, Beckinsale a continué la fête, écrivant qu’elle était partie pour célébrer son « jumeau d’anniversaire », en ami Oliver Gliese.

Beckinsale a été stupéfaite par les photos aux côtés de ses amis, qui étaient également vêtus d’une tenue « Playboy » similaire.

L’actrice « Underworld » avait célébré son propre grand jour mercredi, se rendant sur Instagram pour partager la joie qu’elle a trouvée en vieillissant.

« Je vous dis quoi. Vieillir, c’est génial. Merci du fond du cœur pour la journée la plus magique pleine de joie et d’amour et chers chers amis et l’étrange oiseau (pas moi mais aussi moi), » elle a sous-titré sa publication Instagramqui présentait des photos et des vidéos de Beckinsale avec des amis et de nombreux animaux particuliers.

Connue pour sa franchise, Beckinsale a déjà critiqué les accusations selon lesquelles elle aurait subi une chirurgie plastique pour conserver son apparence époustouflante.

Lorsqu’un fan a demandé sur Instagram si Beckinsale avait fait peau neuve, l’actrice a rejeté les affirmations en écrivant: « pas de fils, pas de fil, pas de Botox, pas de laser, pas de nez, pas de remplissage », a-t-elle écrit. « J’ai des soins du visage avec du prp pour stimuler le collagène et le micro-courant pour raffermir la peau et l’oxygène. J’essaierais probablement le laser mais j’ai un peu peur. Pas encore. »

La star britannique a également fréquemment fait la une des journaux pour les hommes avec lesquels elle est sortie – dont beaucoup sont plus jeunes, notamment les comédiens Pete Davidson et Matt Rife.

« Je vois des hommes faire constamment ce qu’ils veulent, que ce soit dans leurs relations, ou décider d’acheter une moto ou de se faire tatouer », a-t-elle précédemment déclaré à Women’s Health à propos d’un double standard pour les femmes et les hommes en relation avec un grand écart d’âge. « Cela n’a pas été interprété comme, ‘Pourquoi n’a-t-il pas eu plus d’enfants?’ ou ‘Est-ce qu’il va un jour décider de devenir parent ?’ ou ‘Pourquoi a-t-il eu tant de petites amies ?’

« Cela peut ressembler un peu à un acte politique d’être une femme de plus de 32 ans qui s’amuse du tout », a-t-elle expliqué. « Et par là, je ne veux pas dire prendre de la drogue, boire et faire la fête, parce que je ne le suis jamais, mais être maladroit, et sortir, et ne pas dire, ‘Oh mon Dieu, je vais rester à la maison et anticiper la ménopause pendant crochet.’ À moins que vous ne fassiez cela, cela semble en quelque sorte risqué, ce qui est tout simplement ridicule pour moi. »