Kate Beckinsale réplique aux affirmations selon lesquelles elle est « trop mince » au milieu des récentes crises de santé : « J’essaie de survivre »

Kate Beckinsale riposte aux affirmations selon lesquelles elle est « trop mince » au milieu des récentes alertes de santé dans les commentaires de sa dernière vidéo Instagram dimanche.

La femme de 50 ans – qui a révélé ses méthodes pour s’échauffer en tant qu’actrice – s’est défendue en arborant diverses tenues et coiffures de style rétro dans sa caravane.

Certains fans ont remis en question la santé de la star de Stolen Girl en écrivant : « Désolé de dire ça Kate, mais tu as l’air un peu mince. Vous avez toujours trouvé un bon équilibre… Mais lorsque vos pommettes commencent à apparaître, l’équilibre est perdu.

Un autre commentaire majeur a écrit : « S’il vous plaît, mangez quelque chose. Je t’aime, je suis très inquiète de ton look maigre.’

Les fans étaient inquiets pour la beauté blonde car elle a récemment publié des photos d’elle à l’hôpital, l’air fragile.

Un commentaire a ajouté : « Prendre la pose… et s’amuser. » Vous êtes super mince… vous perdez du poids ?

«J’ai été vraiment triste. J’ai vu mon deuxième père mourir. Cela m’a rendu malade. Désolé, tu me trouves moins attirant. Je m’en foutais

‘Kate ! Je pense que tu as perdu trop de poids ! Tu es superbe comme d’habitude, mais prends du poids s’il te plaît ! ‘ une autre écriture.

‘Qu’est-ce qui t’est arrivé? Avant, tu étais magnifique », a déclaré l’une d’elles, ce qui a provoqué la réaction de la starlette :

La star d’Underworld, Beckinsale, a continué à applaudir en écrivant : « J’ai soigné mon [stepdad] à sa mort au début de cette année.

« Ma mère a aussi des choses à faire. Je m’habitue à voir deux pères mourir, l’un quand j’avais 5 ans, l’autre en janvier de cette année », a-t-elle ajouté.

Plus tôt cette année, elle a perdu son beau-père Roy Battersby après une brève maladie.

C’est également Beckinsale qui a retrouvé le corps de son père biologique, Richard, décédé d’une crise cardiaque alors qu’elle était jeune.

«J’ai perdu mon chat âme sœur depuis près de 19 ans, également l’année dernière. J’ai passé six semaines à l’hôpital à cause de vomissements abondants de sang provenant d’un [Mallory-Weiss tear] causé par le stress d’une année entière qui a creusé un trou entre mes [esophagus] et l’estomac », a-t-elle partagé.

Elle a également ajouté qu’elle « avait subi une grave poussée de [her] maladie des mastocytes », qui est « atténuée par le stress, le choc et le chagrin ».

L’actrice de Van Helsing a dénoncé un fan en particulier qui estimait qu’il fallait « intimider les femmes à propos de leur apparence ».

La starlette a continué à se défendre : « C’est ce que je suis prête à révéler et qui a contribué à une certaine perte de poids. »

« Ce que vous pensez de mon apparence et de ce à quoi je devrais ressembler, indépendamment de toute circonstance de ma vie et de celle de ma famille, n’a pas d’importance.

« J’essaie de survivre à ce qui semble être des pertes insupportables, un syndrome de stress post-traumatique réactivé après avoir découvert le cadavre presque mort de mon très jeune père alors qu’il était un très jeune enfant, seul dans la nuit, et en travaillant pour subvenir aux besoins de la famille qui me reste », a-t-elle déclaré.

« Le fait que vous aimiez les filles plus lourdes que moi ne figure pas dans les choses importantes ou pertinentes,

« Je me fiche de vos goûts en matière de femmes. Je me soucie que vous pensiez que chacun d’entre nous doit en être informé… Faites mieux », a-t-elle déclaré.

Kate a ensuite riposté à un autre commentateur qui l’avait exhortée à prendre du poids, qui lui avait dit : » S’il te plaît, mange quelque chose. » Je t’aime, je suis très inquiète de ton look maigre.

«Assez», répondit-elle.

Elle a répondu aux fans qui résonnaient avec la perte de ses deux figures paternelles

La starlette a montré son corps dans diverses poses idiotes pendant le clip

Un fan a remis en question sa santé en écrivant : « Es-tu malade ? »

Un commentaire a écrit : « Elle est AUTORISÉE à pleurer. Autorisé à ne pas manger ni se gaver. Et honnêtement, j’applaudis cette femme courageuse d’être sortie du lit, de travailler, de rire, de danser et de se pousser pour le faire.

Certains fans ont défendu Kate en disant : « @Tout le monde !!! Vous devez arrêter de commenter le poids, l’apparence et les choix de vie des gens, pour l’amour de Dieu. Ce n’est pas parce que les célébrités ont plus de 500 abonnés que vous avez le feu vert pour fournir des commentaires inutiles !!’

Une autre a raconté ses pertes et a ajouté : « Je sais ce que c’est que de ressentir un chagrin d’avoir beaucoup de membres très proches de la famille, dont 2 frères. Je suis contente que tu te sentes un peu mieux et que tu t’amuses. Profitez des bons jours car les plus durs peuvent vous noyer.

