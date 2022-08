Kate Beckinsale porte un bikini lors de la Journée internationale du chat avec Pet Clive – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Kate Beckinsale, 49 ans, aime vraiment ses deux chats – et elle l’a fait savoir à ses fans en portant un bikini étriqué sur Instagram ! Le lundi 8 août, Kate ressemblait à la star de cinéma hollywoodienne alors qu’elle posait avec son animal de compagnie Persan, Clive, pour célébrer la Journée internationale du chat.

Un autre fan amoureux des chats a partagé le cliché de Kate sur Instagram. Dans la jolie photo, Kate était allongée sur le côté, la tête appuyée avec un bras. De l’autre main, Kate caressait son chat, Clive. L’adorable duo était tous les deux habillés en 9 pour cette journée très spéciale. Kate portait un bikini vintage à carreaux bleus et blancs. Elle portait une paire de lunettes de soleil surdimensionnées à monture blanche avec des verres foncés. Clive était aussi sur la photo et il était un peu trop habillé pour l’occasion étant donné qu’il fait chaud à Los Angeles ! Clive n’avait pas l’air trop amusé alors qu’il posait avec son propriétaire bien-aimé, qui n’a probablement pas obtenu la photo parfaite en un seul coup !

Un jour avant, dimanche, Kate a partagé une photo pour honorer les vacances avec son autre chat, Willow. Dans la série de photos qu’elle a également partagées sur Instagram, Kate est devenue encore plus glamour. Tenant son minou blanc, elle a bercé une mini-robe rose qui avait de magnifiques volants au bord des manches et au bas de la jupe. Elle a accompagné le look avec une paire de hauts talons roses et avait les cheveux tirés derrière la tête. Elle a accessoirisé le look avec une paire de boucles d’oreilles en or. Dans la dernière photo de la série, Kate a inclus une photo du burger In N’ Out, où elle s’est probablement arrêtée pour rendre hommage à ses chats.

Les fans se sont rendus dans la section des commentaires de la publication, qui était sous-titrée Animal Style pour imiter le célèbre combo du hamburger, pour peser sur le look de Kate. Alors que la fan @vasmorgan a commenté son choix vestimentaire en commentant “J’adore cette tenue”, une autre fan s’est principalement concentrée sur la dernière photo du plateau. Son fan @lisamejuto a laissé un commentaire pour l’emblématique entreprise de hamburgers, qui a déclaré: “Les meilleurs hamburgers de tous les temps.”