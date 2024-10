Kate Beckinsale partage des photos de blessures effrayantes

Les fans de Kate Beckinsale ont partagé leur inquiétude pour l’actrice après avoir publié des photos des blessures qu’elle a subies lors du tournage de son nouveau film « Canary Black ».

Passer à Instagram Samedi, la star de « Underworld » a partagé des images de diverses contusions sur sa main et son bras, de plusieurs égratignures sur ses bras et ses genoux et de quelques doigts cassés.

« Un coup de pied dans un cul impeccablement chic 🩷 », a-t-elle légendé le message. « Et quelques gros plans ne font pas de mal, mdr. »

Kate Beckinsale a partagé des images des horribles blessures qu’elle a subies alors qu’elle travaillait sur son dernier film « Canary Black ». Instagram/@katebeckinsale

Beckinsale a partagé des photos de diverses ecchymoses sur sa main, son bras, plusieurs égratignures sur ses bras et ses genoux et quelques doigts blessés. Instagram/@katebeckinsale

Sur ses histoires Instagram, l’actrice de 51 ans a également partagé une photo d’elle portant apparemment une attelle dorsale.

Les fans n’ont pas tardé à partager leur inquiétude pour l’actrice dans ses commentaires lorsqu’un abonné lui a demandé : « Pourquoi êtes-vous tous meurtris ? »

« La question est de savoir quelle partie du corps n’a pas été démolie 😄 », a écrit un autre.

« Merde, tu es couvert de bleus, j’espère que rien de cassé et un spoiler pour un nouveau film ? » » quelqu’un d’autre a demandé à Beckinsale, tandis qu’un autre commentateur a écrit : « OMG… Ces bleus… ces radiographies !

Les fans ont montré leur inquiétude pour l’actrice dans ses commentaires. amfAR via Getty Images

« La question est de savoir quelle partie du corps n’a pas été démolie 😄 », a demandé une personne. Kate Beckinsale / Instagram

« Vous avez dû vraiment souffrir, j’espère que vous vous sentez mieux maintenant.😮 », a déclaré quelqu’un d’autre.

Plus tôt cette année, Beckinsale a révélé qu’elle avait été hospitalisée pendant plusieurs semaines alors qu’elle luttait contre des problèmes de santé physique.

Après que les fans aient commenté son apparence amaigrissante, la star de « Serendipity » a partagé qu’elle s’était retrouvée à l’hôpital pour un séjour prolongé parce qu’elle souffrait de stress et de chagrin.

« Non, en fait. J’ai regardé mon beau-père [director Roy Battersby] « Je suis morte de manière assez choquante, ma mère a un cancer de stade 4 et j’ai perdu beaucoup de poids à cause du stress et du chagrin, assez rapidement », a-t-elle partagé.

Plus tôt cette année, Beckinsale a révélé qu’elle avait été hospitalisée pendant plusieurs semaines. Katebeckinsale/Instagram

La star de « Underworld » a ensuite expliqué que la raison de son mystérieux séjour à l’hôpital était due à des problèmes de santé physique développés à la suite de son stress et de son chagrin. Instagram/@dimitrishair

Beckinsale a affirmé que le traumatisme qu’elle avait subi « avait brûlé un trou » dans son œsophage, ce qui lui avait fait « vomir de grandes quantités de sang ».

« J’ai trouvé très difficile de manger et j’ai travaillé très très dur sur un film qui était en fait assez déclencheur car il impliquait également le thème de la mort de mon père, donc je ne me soucie pas vraiment de ce que vous pensez de mon cul », a-t-elle déclaré. ajouté.

« Peut-être que vous devriez vous inquiéter pour votre propre putain de cul », a déclaré l’actrice à un utilisateur des médias sociaux, qui a commenté que son « cul s’est enfui ».

« Canary Black » est désormais disponible en streaming sur Prime Video.