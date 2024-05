Kate Beckinsale fustige les critiques la qualifiant de trop « mince » après un problème de santé

Films

Kate Beckinsale a fustigé les critiques lui disant qu’elle était trop « mince » suite à son récent problème de santé.

L’actrice a été obligée de se défendre après que des trolls ont inondé la section commentaires d’un Extrait Instagram montrant ses préparatifs pour son prochain film des années 1990, « Stolen Girl ».

La vidéo montrait Beckinsale enfilant une multitude de coupes et de coiffures de style rétro tout en s’amusant dans sa caravane.

La star de « Vacancy » a critiqué les critiques en lui disant qu'elle était trop « mince » dans sa dernière vidéo Instagram.

Dans la vidéo, elle affiche sa silhouette dans une série de costumes des années 90 pour son prochain film, « Stolen Girl ». Katebeckinsale/Instagram

Beckinsale, 50 ans, a décrit son expérience sur le plateau comme une « refonte » des années 90, se souvenant de l’époque où elle se coupait les cheveux elle-même, portait le pyjama de son frère, vivait dans son Dr. Martens et appliquait trop de poudre translucide.

Alors que la star de « Underworld » semblait ravie de retrouver le travail après son séjour d’une semaine à l’hôpital, les haters ont rapidement donné leur avis sur son apparence.

« Désolé de dire ça Kate, mais tu as l’air un peu mince », a écrit une personne. « Vous avez toujours trouvé un bon équilibre… Mais lorsque vos pommettes commencent à apparaître, l’équilibre est perdu… 😢 😢. »

Après son séjour à l'hôpital de six semaines, Beckinsale semblait ravie d'être au travail alors qu'elle s'amusait dans sa caravane.

Cependant, les ennemis n’ont pas tardé à faire tomber l’actrice. Katebeckinsale/Instagram

Beckinsale a répondu au critique en écrivant : « J’ai soigné mon [stepdad] à sa mort au début de cette année. Ma mère a aussi des choses à faire. Je m’habitue à voir deux pères mourir, l’un quand j’avais 5 ans, l’autre en janvier de cette année. »

En janvier, la star de « Vacancy » a perdu son beau-père Roy Battersby après une brève maladie. Elle a également découvert le corps de son père Richard Beckinsale, décédé d’une crise cardiaque alors qu’elle était enfant.

« J’ai perdu mon chat âme sœur depuis près de 19 ans, également l’année dernière », a-t-elle poursuivi. «J’ai passé six semaines à l’hôpital à cause de vomissements abondants de sang provenant d’un [Mallory-Weiss tear] causé par le stress d’une année entière qui a creusé un trou entre mes [esophagus] et l’estomac.

« Désolé de dire ça Kate, mais tu as l'air un peu mince », a écrit une personne.

Le critique a poursuivi : « Vous avez toujours trouvé un bon équilibre… Mais lorsque vos pommettes commencent à apparaître, l’équilibre est perdu… 😢 😢. » Katebeckinsale/Instagram

Kate a expliqué qu’elle avait également « subi une grave poussée de [her] maladie des mastocytes », qui est « atténuée par le stress, le choc et le chagrin ».

Elle a poursuivi : « C’est ce que je suis prête à révéler et qui a contribué à une certaine perte de poids. Ce que vous pensez de mon apparence et de ce à quoi je devrais ressembler, indépendamment de toute circonstance de ma vie et de celle de ma famille, n’a pas d’importance.

«J’essaie de survivre à ce qui semble être des pertes insupportables, un syndrome de stress post-traumatique réactivé après avoir découvert le cadavre presque mort de mon très jeune père alors qu’il était un très jeune enfant, seul dans la nuit, et en travaillant pour subvenir aux besoins de la famille qu’il me reste.»

Beckinsale a épinglé le commentaire du haineux et a répondu.

«J’ai soigné mon [stepdad] à sa mort au début de cette année. Ma mère a aussi des choses à faire. Je m’habitue à voir deux pères mourir, l’un quand j’avais 5 ans, l’autre en janvier de cette année », a-t-elle écrit. Instagram/katebeckinsale

La star de « Van Helsing » a également critiqué le critique pour avoir ressenti le besoin « d’intimider les femmes à propos de leur apparence ».

« Le fait que vous aimiez les filles plus lourdes que moi ne figure pas dans les choses importantes ou pertinentes », a-t-elle écrit. « Je me fiche de vos goûts en matière de femmes. Je me soucie que vous pensiez que chacun d’entre nous doit en être informé… Faites mieux.

Kate a également répondu à un troll qui a écrit : « S’il te plaît, mange quelque chose. Je t’aime, je suis très inquiète de ton look maigre.

« Assez », répondit-elle.

L'actrice a poursuivi : « J'ai passé six semaines à l'hôpital à cause de vomissements abondants de sang provenant d'un [Mallory-Weiss tear] causé par le stress d'une année entière qui a creusé un trou entre mes [esophagus] et l'estomac.

« J’essaie de survivre », a ajouté Beckinsale. Instagram/katebeckinsale

En mars, Kate a inquiété ses fans lorsqu’elle s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager un selfie d’elle à l’hôpital.

Pendant des semaines, elle a continué à publier des clichés énigmatiques de l’hôpital, même si elle n’a jamais partagé sa maladie.

Après avoir été libérée, l’actrice a fait allusion à son état dans un T-shirt qui disait « Tummy Troubles Survivor ».











