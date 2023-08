Kate Beckinsale fête ses 50 ans avec ses amis célèbres Demi Moore, Demi Lovato et Adam Lambert

Kate Beckinsale a célébré un anniversaire marquant avec une fête étoilée dimanche.

Beckinsale a eu 50 ans le 26 juillet et a été rejoint par Demi Moore, Demi Lovato, Adam Lambert et d’autres amis célèbres.

La star de « Underworld » a posé pour des photos vêtue d’un body argenté scintillant. Beckinsale accessoirisée avec un grand nœud noir dans sa queue de cheval. L’actrice anglaise portait également un manteau long en fourrure pour compléter le look.

À un moment donné dans la soirée, Beckinsale a changé de tenue. Connue pour sa mode risquée, son deuxième look comportait une robe en velours rouge avec des découpes.

KATE BECKINSALE COSPLAYS COMME ‘PLAYBOY’ BUNNY JOURS APRÈS LE 50E ANNIVERSAIRE

« L’anniversaire le plus incroyable continue… quelle fête – pleine d’amour et de paillettes et les meilleures personnes », a écrit Beckinsale en légende d’un post sur Instagram. « Merci à tous et surtout à tous. »

Quelques jours avant sa propre fête, Beckinsale a célébré son « jumeau d’anniversaire » Oliver Gliese.

Beckinsale a montré sa tenue sur le thème du lapin « Playboy » sur Instagram alors qu’elle posait avec deux amis également habillés sur le thème.

« Je vais vous dire quoi. Vieillir, c’est génial », a écrit Beckinsale sur Instagram le jour de son anniversaire. « Merci du fond du cœur pour la journée la plus magique pleine de joie et d’amour et chers chers amis et l’étrange oiseau (pas moi mais aussi moi). »

Beckinsale est connue pour son franc-parler et a récemment répondu après qu’un fan lui ait suggéré de faire peau neuve.

« Pas de fils, pas de décollement de fil, pas de Botox, pas de laser, pas de rhinoplastie, pas de mastic », a écrit l’actrice. « J’ai des soins du visage avec du prp pour stimuler le collagène et le micro-courant pour raffermir la peau et l’oxygène. J’essaierais probablement le laser mais j’ai un peu peur. Pas encore. »

Beckinsale a progressivement commencé à jouer. Ses deux parents, Judy Loe et Richard Beckinsale, étaient également des acteurs, chacun apparaissant dans des émissions de télévision britanniques. La grande percée de Beckinsale est venue avec un rôle dans le film sur la Seconde Guerre mondiale, « One Against the Wind ».

Elle est également apparue dans « Fool’s Paradise », « Serendipity », « Vacancy » et plus encore.

