Kate Beckinsale étourdit dans un body doré et un voile transparent lors d’un événement à Los Angeles : Photo – Hollywood Life

Crédit d’image : Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Shutterstock

S’il y a une chose qui est sûre Kate Beckinsalec’est qu’elle adore les ensembles transparents et elle l’a prouvé au Zodiac Ball à Los Angeles le 28 septembre. La femme de 50 ans avait l’air incroyable lorsqu’elle portait un body doré plongeant sans bretelles qui mettait en valeur ses longues jambes toniques. .

Le body nu en dentelle transparente de Kate présentait un décolleté plongeant qui révélait un décolleté ample et elle l’a coiffé avec un chapeau massif auquel était attaché un long voile blanc transparent. Le voile tombait en cascade autour de Kate et comportait des appliques de dentelle dorée dessus. Elle a complété son look avec des talons compensés dorés métallisés très hauts.

Kate a eu le vent en poupe avec ses tenues sexy ces derniers temps et hier encore, elle a montré sa silhouette dans un petit bikini noir avec des fleurs bleues dessus. Dans la publication Instagram, Kate a mis en valeur ses abdominaux durs et ses jambes toniques dans un bikini noir à volants qui comportait un haut bandeau plongeant à col licou et à volants avec une grande fleur bleue au centre de sa poitrine.

Elle a porté le haut avec une paire de bas taille basse assortis avec des fleurs bleues des deux côtés de ses hanches. Kate a complété son look avec un tour de cou noir et une paire de talons vertigineux à bride cheville en cuir noir. Quant à son glamour, ses cheveux méchés châtain clair étaient détachés dans son éruption volumineuse, tandis qu’un maquillage subtil mais magnifique liait son look.

En plus de ces looks époustouflants, Kate était récemment magnifique dans un short en jean effet vieilli avec un haut court et une veste en fourrure. Kate a posté un diaporama de photos portant un short en jean gris foncé Alina The Brand avec un ourlet usé et extrêmement court sur les côtés de ses cuisses.

Kate a porté le short taille mi-haute avec une épaisse ceinture à œillets noirs et argentés autour de sa petite taille et un haut court ample à manches longues beige. Sur sa chemise, elle portait une veste en fourrure noire de la même marque que son short. Elle a complété son look avec une paire de bottes à plateforme à lacets en cuir noir très hautes qui mettaient en valeur ses jambes toniques, des colliers superposés, des boucles d’oreilles croisées pendantes et une paire de lunettes de soleil en forme de cœur.