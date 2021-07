Kate Beckinsale et Lily Mo Sheen se réunissent après une séparation pandémique

Vous n’êtes pas le seul à ne pas avoir rendu visite à votre famille depuis deux ans.

Kate Beckinsale a révélé sur « Live With Kelly and Ryan » qu’elle n’avait pas vu sa fille depuis si longtemps à cause de la pandémie de coronavirus, qualifiant leur séparation de « ridicule » et « absurde ».

« Dieu merci pour FaceTime », a expliqué l’actrice britannique de 47 ans, expliquant comment elle est restée en contact avec son unique enfant, Lily Mo Sheen, 22 ans, dont le père est l’acteur Michael Sheen, 52 ans. Leur séparation a été prolongée lorsque Beckinsale est allé à travailler au Canada sur un tournage verrouillé. « Mais nous sommes tous les deux paniqués à l’idée que nous aurons l’air vraiment vieux l’un pour l’autre. »

La mère et la fille masquées ont été réunies vendredi à l’aéroport international John F. Kennedy de New York, où vit Lily, un moment capturé par des photographes. Beckinsale était à New York pour promouvoir son nouveau thriller « Jolt », sur une femme ayant des problèmes de gestion de la colère qui se choque avec un appareil électrique pour contrôler sa rage.

« Deux ans sans voir votre enfant est, pour moi, la pensée la plus absurde. C’est ridicule », a ajouté Beckinsale.

Lily suit l’exemple de ses parents, jouant la fille de Nicolas Cage dans le film de 2022 « Le poids insupportable du talent massif ».

« Elle est prête à courir », a déclaré Beckinsale à Kelly Ripa et Ryan Seacrest. « Oui, c’est assez effrayant. »

Avait-elle des conseils à donner à Lily, ont demandé les co-animateurs ? « J’ai dit : « Soyez médecin », puis c’est arrivé. »

Alors que Lily était à l’Université de New York, Beckinsale a plaisanté sur le fait de renifler ses sous-vêtements pour faire face à son manque.

« Sache juste que je vais fouiller dans ton tiroir à sous-vêtements, en soufflant tout pendant ton absence », a-t-elle annoncé sur Good Morning America en 2019. « Je ne sortirai pas, je n’aurai pas de vie , je vais juste sentir ton caleçon et tes chaussettes. »

Beckinsale a célébré le 22e anniversaire de sa fille en janvier, en publiant un instantané en noir et blanc d’elle tenant Lily comme un bébé. « Joyeux anniversaire @lily_sheen, la meilleure personne jamais inventée », a-t-elle écrit sur Instagram. « Heureusement chanceux moi. »

