Kate Beckinsale est une ‘princesse Disney’ alors qu’elle nourrit un bébé renard : ‘Tu viens pour ton thé ?’

Kate Beckinsale s’est fait un nouvel ami à quatre pattes.

L’actrice britannique s’est rendue sur Instagram mardi et a partagé deux vidéos d’elle-même en train de traîner avec un bébé renard. L’homme de 48 ans est vu en train de donner des collations à l’animal alors qu’il était assis à l’extérieur d’une cour. On pense que Beckinsale traînait chez ses parents.

Dans le premier clip, la star de “Underworld” ouvre la porte et montre le renard allongé sur le paillasson.

« Vous venez prendre votre thé ? elle a demandé.

Dans le deuxième clip, Beckinsale distribue des friandises au renard qui se tient joyeusement en équilibre sur ses pattes arrière. Dans son histoire Instagram, le jeune chiot est aperçu en train de faire la sieste sur un banc rembourré.

Beaucoup des 5,4 millions d’abonnés de Beckinsale l’ont comparée à une “princesse Disney”.

« As-tu trouvé ce que dit le renard ? un utilisateur a plaisanté.

« Est-ce que cela fait de vous une princesse Disney maintenant ? » on a demandé.

“On dirait que tu t’es fait un nouveau pote”, a dit un autre.

“De toute évidence, vous avez maintenant un nouveau compagnon de vie”, a partagé un utilisateur. “Félicitations à toi et à la petite Foxy.”

Un adepte a averti Beckinsale que le renard pourrait devenir trop à l’aise avec d’autres personnes.

“Veuillez faire attention, car ce bel animal SAUVAGE peut devenir trop habitué à s’approcher des gens, pensant qu’ils ont des friandises”, a écrit l’utilisateur. “Tout le monde n’est pas aussi adorable que toi.”

Beckinsale a présenté le renard pour la première fois sur les réseaux sociaux il y a plusieurs semaines.

“Mes parents ont un nouvel ami – un petit renard qui veut sortir”, a-t-elle légendé une série de photos. “Je suis tellement jaloux que j’ai dû m’éclater [my cat] La salopette d’été de Clive.”

Il y a près d’un an, Beckinsale s’est arrêtée sur “Live with Kelly and Ryan” et a admis qu’elle adorait habiller ses chats en costumes sur Instagram.

“Il y a quelques chats, mais l’un d’eux est plus enclin à se déguiser que les autres, alors il est un peu plus présenté”, a déclaré Beckinsale.

“C’est ce qui m’est arrivé pendant la pandémie”, a-t-elle plaisanté. “C’est ce qui a coûté cher.”

Cependant, Beckinsale a développé une compétence unique en cours de route.

“Habiller le chat prend 12 secondes, ce que je peux faire n’importe quelle journée chargée”, avait-elle déclaré à l’époque.