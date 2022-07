Kate Beckinsale en sous-vêtements et haut court pour son anniversaire : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Rick Davis / SplashNews.com

Kate Beckinsale sait certainement comment sonner son anniversaire. La bombe britannique a célébré son 49e voyage autour du soleil avec un post effronté via Instagram le samedi 30 juillet. Debout sur un canapé devant des ballons épelant son nom, la Monde souterrain L’actrice a porté une paire de sous-vêtements noirs, un haut court avec le logo du groupe Clash et un ensemble de bottes de combat en cuir noir à hauteur du genou. Un deuxième cliché l’a attrapée en l’air alors qu’elle sautait sur son amie allongée sur le canapé, qu’elle a sous-titrée, “Précédemment sur Love Island.”

Plus à propos Kate Beckinsale

Le grand anniversaire vient après que la beauté ait déclenché des rumeurs de romance avec Jason Momoa après avoir eu l’air plutôt confortable lors d’une after-party des Oscars en mars. La Aquaman La star a même enroulé sa veste autour de l’actrice alors qu’ils discutaient dehors. Cependant, Jason a rapidement rejeté la spéculation selon laquelle le déménagement était tout sauf un geste amical. “C’était fou”, a déclaré Jason En plus, concernant les rumeurs de rencontres. « Avoir une conversation avec une femme sur son pays… J’étais en Angleterre à faire Aquaman 2. Tout le monde est comme, ‘Est-ce que tu sors avec quelqu’un?’ Non non. C’était de la chevalerie, la femme était froide.

Il a insisté sur le fait que lui et Kate n’étaient “absolument pas ensemble”, mais a ajouté que l’actrice était “très gentille”. Il a expliqué: «J’étais très gentil, juste un gentleman. Maintenant, je ne donne mon manteau à personne ! Bien sûr, les rumeurs avaient pris de l’ampleur car Jason et sa désormais ex-femme, Lisa Bonnetont annoncé qu’ils se séparaient après 17 ans de vie commune et cinq ans de mariage.

Célébrités dansant en sous-vêtements : photos

Pendant ce temps, Kate a jailli de sa fille Lily Mo Sheen et la carrière cinématographique naissante du jeune homme de 23 ans. L’ingénue, que Kate partage avec son ex Michel Sheena récemment joué aux côtés de Nicolas Cage dans Le poids insupportable du talent massif. Cependant, Kate s’assure de ne pas éviter les pièges de la mère de scène. “Je ne l’appelle pas pour lui dire : ‘Maintenant, j’ai une perle de sagesse, préparez-vous !'”, a-t-elle déclaré. HE en octobre 2021. “Il a été très important pour moi d’être très indépendant à cet égard.”