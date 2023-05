Kate Beckinsale dit que Keanu Reeves l’a sauvée d’un dysfonctionnement embarrassant de sa garde-robe

Kate Beckinsale a avoué qu’elle avait un dysfonctionnement de sa garde-robe et Keanu Reeves était là pour sauver la situation.

Lors du 46e Festival de Cannes, l’actrice de « Serendipity » a partagé sa mésaventure mode survenue sur « le plus grand tapis rouge » de sa vie.

« J’avais acheté le body dans le Sock Shop à l’aéroport et quand je suis monté dans la voiture pour me rendre à la première avec Denzel et Pauletta Washington, tous les poppers à l’entrejambe se sont ouverts et il s’est retourné comme un store enrouleur », Beckinsale a écrit sur Instagram.

L’actrice de 49 ans s’apprêtait à fouler le tapis rouge cannois pour la première du film de 1993 « Beaucoup de bruit pour rien », où elle partageait la vedette aux côtés de Reeves, Washington et Robert Sean Leonard.

Elle a continué à expliquer comment elle ne voulait pas ajuster sa tenue dans la voiture car elle trouvait cela inapproprié. Beckinsale a ajouté qu’elle avait « tranquillement paniqué » à l’époque.

« Je suis sorti sur le plus grand tapis rouge de ma vie et j’ai chuchoté à Keanu et Robert Sean Leonard ce qui s’était passé. Sur cette photo, je tiens le soufflet avant et les deux tiennent le soufflet arrière. »

Beckinsale fait référence à une photo où elle était tout sourire avec Reeves et Sean Leonard de chaque côté.

« Des légendes absolues qui n’ont peut-être même pas complètement compris la physique de ce qui se passait ou même entendu le mot » gousset « avant, mais les deux ont sauté pour me sauver sans poser de questions x. »

Dans le cliché de retour, Beckinsale porte un body gris de couleur tie-dye avec un châle assorti. Ses cheveux étaient coiffés en chignon et elle portait des boucles d’oreilles pendantes scintillantes.

La star de « Underworld » n’a pas laissé l’incident de mode précédent l’empêcher d’assister au Festival de Cannes de cette année.

Beckinsale a foulé le tapis rouge dans une audacieuse robe vert pastel Zuhair Murad. Elle est sortie dans l’ensemble transparent avec des ornements lacés et ornés de bijoux et un grand nœud vert.

« Lors de la première du Pot au Feu, 76e Festival de Cannes, dans la robe de mes rêves – en souvenir de ma première fois sur ces marches il y a 30 ans avec un bout en acier éraflé et coiffé du Dr Martens. Les deux sont magiques », a-t-elle détaillé dans son post Instagram.

L’actrice hollywoodienne n’est pas étrangère aux looks risqués du tapis rouge.

Beckinsale a séduit dans une robe transparente argentée aux épaules anguleuses lors de la cérémonie inaugurale de remise des prix du Fashion Trust US en mars. L’actrice a accentué le look avec un tour de cou en diamant qui semblait faire partie de la robe.