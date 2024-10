Kate Beckinsale déclenche des rumeurs sur Ozempic et la chirurgie plastique après avoir semblé méconnaissable sur les photos

La récente apparition de Kate Beckinsale a suscité des inquiétudes parmi les fans, dont certains s’inquiètent de sa silhouette élancée et de ses traits « méconnaissables ».

L’actrice, 51 ans, a assisté à l’événement Power Of Women 2024 de Variety la semaine dernière, vêtue d’une robe corsetée en satin rose et d’une coiffure relevée qui révélait sa clavicule proéminente et accentuait ses pommettes et son front sans rides.

Alors que sa robe faisait l’objet d’une grande attention, les fans en ligne se demandaient si Beckinsale, qui a réfuté les rumeurs de chirurgie plastique dans le passé, avait subi des « ajustements » chirurgicaux ou injectables sur son visage, les fans disant qu’elle était « méconnaissable ». « tellement plastique » et « a l’air malade ».

Beckinsale a déclaré que sa récente perte de poids était le résultat d’une déchirure de son œsophage qui l’empêchait de manger normalement, exacerbée par le stress et le chagrin de perdre son beau-père Roy Battersby et son « âme sœur », un chat nommé Clive – bien que certains les fans se sont demandé si la star utilisait Ozempic.

Les chirurgiens esthétiques ont déclaré à DailyMail.com qu’une perte de poids rapide provoque généralement un relâchement cutané et une perte de volume du visage, laissant les personnes avec une apparence décharnée, que certains peuvent chercher à corriger avec un produit de comblement injectable.

Le Dr Dennis Schimpf, chirurgien plasticien certifié à Charleston, en Caroline du Sud, a déclaré à DailyMail.com : « Les photos actuelles d’elle montrent clairement une perte de poids spectaculaire et une perte considérable de graisse sous-cutanée.

« Elle a des joues bien pleines, ainsi que des lèvres pleines, ce qui, je pense, est le résultat d’un produit de comblement ou d’une greffe de graisse. » Étant donné son manque de graisse, je suppose que les charges en sont probablement la cause.

Pendant des années, les produits de comblement cutané ont été considérés comme une fontaine de jouvence dans une seringue, avec au moins 5,3 millions d’injections administrées chaque année. Les produits de comblement injectables sont le deuxième traitement cosmétique non chirurgical le plus populaire derrière le Botox et sont utilisés pour redonner du volume aux zones affaissées du visage afin de leur redonner une apparence plus jeune.

Les fans ont souligné les clavicules et la mâchoire accentuées de Kate Beckinsale, ainsi que ses lèvres charnues.

Les chirurgiens plasticiens ont comparé les photos les plus récentes de Beckinsale avec son rôle dans le film Click de 2006, dans lequel ses traits semblent plus pleins et ses lèvres plus fines.

DailyMail.com a contacté l’actrice pour obtenir ses commentaires.

Le Dr Gary Motykie, chirurgien plasticien certifié à Beverly Hills, a déclaré qu’au fil des années, les lèvres de Beckinsale ont « subtilement varié en volume, potentiellement en raison de produits de comblement ou de transfert de graisse pour maintenir la douceur et le volume ».

Il a déclaré à DailyMail.com : « À 51 ans, il est peu probable que des méthodes non invasives comme le microneedling ou les lasers puissent à elles seules restaurer complètement la plénitude naturelle observée dans ses jeunes années, ce qui suscite des soupçons de comblement en raison de l’aspect « pouf » de ses lèvres. .’

Le Dr Motykie a ajouté que la peau de Beckinsale semble « plus liftée », en particulier autour de ses sourcils, ce qui, selon lui, pourrait indiquer un lifting plan profond, une technique plus avancée que le lifting traditionnel qui utilise des incisions plus petites mais est conçue pour soulever les tissus conjonctifs et les muscles plus profonds autour. la bouche et la mâchoire.

La procédure commence à l’arrière de la mâchoire et s’étend vers l’extérieur de l’œil, où les tissus commencent naturellement à s’affaisser avec l’âge.

Il a déclaré: « Cela pourrait expliquer sa mâchoire lisse, ses joues relevées et sa peau resserrée autour du bas du visage. »

Le public se demandait également si elle avait pu subir une ablation de la graisse buccale, une procédure qui enlève la graisse du bas des joues, ce qui rétrécit la moitié inférieure du visage.

Le Dr Motykie a déclaré que cette théorie n’était pas sans fondement, mais a déclaré que la perte de volume de son visage « n’est pas rare avec le vieillissement naturel, car de nombreuses personnes perdent du volume dans cette zone dans la cinquantaine ».

Les effets d’une perte de poids significative peuvent imiter l’apparence d’une élimination de la graisse buccale. Lorsqu’une personne perd du poids, les coussinets adipeux naturels de ses joues et de ses tempes diminuent, ce qui peut lui donner un aspect ciselé et défini ou, dans certains cas, décharné et enfoncé.

Kate Beckinsale a perdu beaucoup de poids au fil des ans, ont souligné les médecins, ce qui peut vieillir considérablement le visage, le faisant paraître plus maigre. Ils pensent que la perte de poids lui a donné l’impression d’avoir subi une élimination de la graisse buccale du visage.

Le Dr Rukmini Rednam, chirurgien plasticien certifié à Houston, a déclaré : « Je pense que son apparence actuelle est due à des raisons naturelles telles que des fluctuations de poids et que ses pommettes saillantes naturelles et la forme de son visage deviennent plus minces et plus définies, ce qui peut devenir plus prononcé. avec le vieillissement.

Le Dr Rednam a ajouté que la peau lisse de Beckinsale, en particulier autour de ses yeux, suggère qu’elle aurait pu utiliser du Botox pour paralyser les muscles du visage ou un resurfaçage au laser pour réduire les ridules.

Certains fans ont exprimé leur inquiétude quant à la silhouette svelte de l’acteur, affirmant que le chagrin qu’elle a enduré avait des conséquences néfastes sur sa santé physique. D’autres sont allés jusqu’à spéculer qu’elle prenait Wegovy ou Ozempic pour perdre du poids, mais le Dr Schimpf n’est pas convaincu.

Il a déclaré à DailyMail.com : « Si le décès récent d’un membre de sa famille et les problèmes de maladie de sa famille sont vrais, il est possible que sa perte de poids spectaculaire soit due au stress et au manque de nourriture ainsi qu’à un éventuel ulcère.

Il a poursuivi: « Mais étant donné la popularité et la rapidité avec laquelle sa perte de poids a été, ainsi que le degré auquel elle a perdu de la graisse dans tout son corps, l’utilisation de l’un des médicaments GLP1 est certainement possible. »

Pourtant, Beckinsale a perdu beaucoup de graisse corporelle, a déclaré le Dr Schimpf, « non seulement au niveau du visage, mais également au niveau du cou et du haut du corps ».

Il a ajouté : « Les muscles de son cou, connus sous le nom de muscle platysma, et les os du haut de son torse, tels que les clavicules, sont extrêmement bien définis et manquent de graisse sous-cutanée significative. Ses cuisses ont également une apparence de concavité de base dans la région supérieure/milieu de la jambe avec peu ou pas de graisse.

Dans le même temps, « elle présente une plénitude mammaire significative dans la partie supérieure de sa poitrine malgré une perte de poids aussi spectaculaire, ce qui indiquerait très probablement une augmentation mammaire avec des implants ».

Beckinsale repousse les rumeurs de chirurgie plastique depuis des années, insistant sur le fait qu’elle n’utilise pas de Botox ou de produits de comblement en raison de son syndrome d’activation des mastocytes, dans lequel les mastocytes – des cellules immunitaires qui libèrent des produits chimiques comme l’histamine – deviennent trop actifs et libèrent ces substances en excès.

Elle a déclaré en mai: « En fait, je ne fais aucune de ces choses – j’ai même pris la peine de demander à un chirurgien plasticien de déclarer catégoriquement que je ne le fais pas et que je ne l’ai pas fait, et pourtant, à chaque fois qu’il y a un refrain de mon Dieu, tu es méconnaissable.

« Oh mon Dieu PLASTIQUE, oh ​​mon Dieu, tu ne te ressembles même plus, ça arrive constamment et ce sont généralement les femmes qui le font. »

Malgré les démentis de Beckinsale, les fans n’ont pas cessé de réagir à ses dernières apparitions.

Une personne a dit : « Qu’est-ce qu’Hollywood a contre le fait de vieillir avec grâce ??? Elle y parvenait très bien ! »

Un autre a déclaré: « Elle ne peut pas respirer avec cette robe et elle ne peut bouger aucun muscle de son visage avec autant de chirurgie plastique. »

Un troisième a déclaré : « Elle était une bombe. Je ne la reconnais même plus maintenant. S’il vous plaît, arrêtez de changer de visage. Tout le monde se ressemble maintenant.