Kate Beckinsale accuse une « guérisseuse » en traumatologie d’agression sexuelle après avoir évité une facture de 3 000 $

Kate Beckinsale est impliquée dans une bataille compliquée avec un « guérisseur » en traumatologie qui prétend qu’elle lui a imposé une facture de près de 3 000 $ – mais l’actrice dit qu’elle ne paie pas parce qu’il l’aurait agressée sexuellement.

En août, Nick Abramovic de Bionic Method a été contacté par l’assistant de la star de « Serendipity », et ils ont discuté de la planification de trois séances qui auraient lieu sur une période de deux semaines pour un total de 2 700 $.

Les séances consistent en un massage « intense » et « émotionnel » similaire à ceux pratiqués lors de la thérapie Reiki, dans lequel le guérisseur utilise des pratiques psychosomatiques pour guérir les parties du corps qui souffrent.

Kate Beckinsale a accusé le « guérisseur » en traumatologie Nick Abramovic d’agression sexuelle et de coups et blessures, peut le révéler en exclusivité Page Six. Getty Images

Le propriétaire de la méthode Bionic, qui a soigné Beckinsale en août, a catégoriquement nié ces allégations. Instagram/@thebionicmethod

On nous dit que les clients restent « entièrement habillés » pendant les séances, Abramovic – qui nie les allégations de Beckinsale contre lui – insistant : « Personne ne se déshabille, personne ne se déshabille, il n’y a pas d’huile. »

« Je toucherai les gens sur des points non invasifs ; tout est externe », explique-t-il en outre. « Je ne me frotte pas les mains de haut en bas. Il s’agit essentiellement d’une thérapie par les étirements, d’une thérapie sonore et d’un travail respiratoire. C’est très honnête. »

Lorsque Beckinsale s’est lancé dans la méthode bionique pour la première fois le 2 août, Abramovic affirme qu’il a proposé de laisser une caméra allumée pendant leur séance – car les gens aiment souvent revoir l’enregistrement pour réfléchir à leur expérience.

Cependant, la star de « Underworld », vêtue d’un pantalon de yoga et d’une chemise de sport, se serait retirée de cette demande, invoquant des raisons de confidentialité. Seuls elle et le guérisseur sont restés ensemble dans la pièce.

« Il n’a jamais proposé d’enregistrer la séance. Cette déclaration n’est pas véridique », affirme l’avocat de Beckinsale, Marty Singer, à Page Six.

Beckinsale a visité la méthode bionique début août pour recevoir une thérapie traumatologique de « guérison ». Katebeckinsale/Instagram

Elle aurait dû faire trois séances pour un total de 2 700 $. Instagram/@katebeckinsale

Abramovic affirme qu’après la séance, il pensait que Beckinsale était satisfaite de ses services, alors qu’elle se réjouissait de ses méthodes de guérison et revenait une seconde fois.

Un message texte examiné par Page Six montre que l’assistant de la star aurait écrit par SMS avant le 4 août que Beckinsale « a vraiment apprécié la séance ».

Abramovic affirme que l’actrice lui a également dit elle-même : « ‘Tu es comme Harry Potter. J’aimerais vraiment vous promouvoir sur mon Instagram. Je pense que nous pourrions faire une fête chez moi au lieu de devoir venir ici et que vous pourriez rencontrer tous mes amis.

Le guérisseur, qui affirme n’avoir pas reçu de paiement de la star de « Jolt » pour les séances, dit qu’il n’avait pas réalisé qu’elle « s’attendait à des choses gratuites » en échange de ses recommandations.

Après la première séance, l’assistante de Beckinsale a déclaré à Abramovic que son patron « avait vraiment apprécié la séance », comme on le voit ici. Instagram/@thebionicmethod

Abramovic, vu ici en train de faire une séance avec un autre client, affirme que Beckinsale l’a également félicité en personne. Instagram/@thebionicmethod

Le 7 août, Beckinsale et Abramovic ont eu leur deuxième séance. Un prétendu texte envoyé par l’assistant le 8 août et examiné par Page Six montre que l’assistant prend alors le troisième et dernier rendez-vous.

Cependant, des sources proches de Beckinsale racontent une histoire très différente, affirmant que la star de cinéma ne s’est pas rendue à sa dernière séance parce qu’Abramovic aurait commis des agressions sexuelles et des coups et blessures au cours de la seconde.

« Nick Abramovic, thérapeute en traumatologie somatique, sait très bien pourquoi sa facture n’a pas été payée », a déclaré en exclusivité un porte-parole de l’actrice à Page Six.

«Il le sait parce qu’il a reçu une lettre de l’avocat de Kate Beckinsale, Marty Singer. Kate n’est pas en mesure de discuter de l’affaire car elle fait l’objet d’une enquête de la part du LAPD.

Le département de police de Los Angeles a confirmé à Page Six qu’il en était aux premiers stades d’une enquête concernant un incident entre Beckinsale et Abramovic. Aucune accusation n’a été déposée.

« Nous souhaitons entendre toutes les parties et invitons toute personne qui estime avoir été victime d’une agression sexuelle à nous le faire savoir afin que nous puissions enquêter sur la question », a déclaré un responsable de l’information publique.

L’avocat d’Abramovic, George Shohet, a déclaré à Page Six : « Nous étudions une affaire de diffamation car cela semble être un acte de représailles après que M. Abramovic a exigé un paiement de Mme Beckinsale. »

Page Six a obtenu des textes que l’assistante de Beckinsale aurait envoyés le 8 août, semblant la montrer essayant de réserver une troisième et dernière séance pour son patron. Instagram/@thebionicmethod

« Incroyable, réservons cela en 🙂, cela ne devrait pas être un problème », aurait écrit l’assistant de Beckinsale après la deuxième séance. Kate Beckinsale / Instagram

Abramovic nie avoir touché Beckinsale de manière inappropriée, déclarant à Page Six : « Je veux juste être clair : je ne l’ai pas agressée du tout. »

« Je nie catégoriquement ces allégations », insiste-t-il encore. « Depuis cinq ans que je dirige Bionic, je n’ai jamais reçu ce type de plainte de la part d’une personne que j’ai traitée. Au fil des années, j’ai soigné des centaines de femmes sans incident.

Le guérisseur affirme que Singer lui a envoyé une notification légale l’informant des allégations criminelles seulement après avoir fustigé publiquement Beckinsale sur ses réseaux sociaux.

Abramovic affirme que ni lui, ni ses employés, ni ses clients n’ont été contactés par la police. Le LAPD n’a pas précisé s’il envisageait de contacter le propriétaire de la méthode Bionic, mais une enquête est en cours.

L’avocat de Beckinsale, Singer, ajoute en réponse : « La croyance que mon client déposerait un faux rapport de police et finirait par devoir payer plus d’argent pour mes services juridiques que pour payer cette personne est le concept le plus ridicule que j’ai jamais entendu dans ma carrière. en tant qu’avocat.

Abramovic affirme qu’on lui a également demandé de signer un accord de non-divulgation, mais Beckinsale « ne l’a signé qu’après ». [he] lui a dit : « Hé, je ne suis pas payé. »

Après la deuxième séance, Abramovic a reçu un SMS de l’assistant de Beckinsale, vu ici, annulant la troisième séance en raison d’un problème de santé. Instagram/@thebionicmethod

Les représentants de Beckinsale ont affirmé qu’elle s’était retirée de la dernière séance en raison d’allégations d’agression sexuelle. Katebeckinsale/Instagram

Page Six a examiné une copie du prétendu accord qui montre qu’Abramovic l’a signé le 12 août, date à laquelle la session finale était censée avoir lieu.

Cependant, Beckinsale n’était pas présente, son assistant affirmant que la star de « Pearl Harbor » avait dû être transportée d’urgence à l’hôpital pour un problème médical dans les textes fournis à Page Six.

Singer affirme à Page Six qu’après avoir annulé la troisième séance, Abramovic « harcelait » l’assistante et lui avait proposé par SMS de rendre visite à Beckinsale, lui demandant de porter des pantalons ou des shorts amples.

Abramovic, quant à lui, insiste sur le fait qu’il avait « essayé de parler à l’assistant pour essayer de comprendre ce qui se passait », et dit qu’il pense qu’il était trop digne de confiance lorsque les signaux d’alarme ont été déclenchés.

Il raconte également à Page Six qu’il n’a proposé de se rendre au domicile de Beckinsale que parce qu’il pensait à ce moment-là qu’il serait toujours payé et prétend que c’était « son idée ». Dans un texte, il dit qu’il est « ouvert » à faire une visite à domicile occasionnelle « depuis qu’elle lui a posé des questions » à ce sujet.

Abramovic a envoyé un texto à Beckinsale pour lui dire qu’il voulait faire une visite à domicile après son annulation.

Il aurait également demandé à l’actrice de porter un pantalon ample. Instagram/@katebeckinsale

Abramovic affirme qu’il a été essentiellement fantôme jusqu’au 27 août, lorsqu’il a déclaré que sa NDA était « nulle et non avenue » parce qu’elle ne portait pas la signature de Beckinsale.

Il dit avoir ensuite reçu une copie signée « environ deux heures plus tard », mais toujours aucun accusé de réception des autres e-mails et SMS. Le contrat examiné par Page Six montre que la signature de Beckinsale est datée du 27 août.

« Le moment où elle l’a signé n’a aucune importance », dit Singer. « Selon la loi, vous n’êtes pas obligé de signer quelque chose le jour même. Abramovic a accepté une NDA et il a violé la NDA. Cela montre que si les gens pensent que vous allez avoir une communication confidentielle avec cette personne, ne comptez pas là-dessus.

Abramovic insiste : « Je n’essaie pas du tout de diffamer Kate. Cela me fait bizarre que cela se produise. J’aimerais penser que ce n’est qu’un malentendu.

« Nick Abramovic, thérapeute en traumatologie somatique, sait très bien pourquoi sa facture n’a pas été payée », ont déclaré les représentants de Beckinsale à Page Six. Instagram/@thebionicmethod

Abramovic répond à Page Six : « Je veux juste être clair : je ne l’ai pas agressée du tout. » Instagram/@thebionicmethod

Le 28 août, le compte Instagram Bionic Method a partagé une copie d’un prétendu échange de courrier électronique avec l’assistant de Beckinsale, demandant l’argent manquant.

« Quand Kate Beckinsale vous doit près de 3 000 $ en massages 😳 », peut-on lire dans la légende du message.

On nous dit que moins de 20 minutes après la publication de ce message, Abramovic a reçu une lettre légale de Singer, accusant pour la première fois directement le guérisseur d’avoir commis une agression sexuelle et des coups et blessures sur Beckinsale.

«J’écris au nom de ma cliente Kate Beckinsale concernant votre conduite fautive et délictuelle», lit-on dans l’avis obtenu en exclusivité par Page Six.

« Vous avez commis une agression sexuelle et des coups et blessures contre mon client. Vous n’avez pas le droit de demander un quelconque paiement à mon client en fonction de votre conduite. À l’avenir, nous exigeons que vous cessiez tout contact avec ma cliente et son assistante, et que vous adressiez toute communication future à mon bureau.

Singer nie catégoriquement que sa lettre ait été envoyée à Abramovic en représailles, insistant sur le fait qu’il ne suit pas les publications Instagram.

« Ma lettre lui a été écrite parce qu’il harcelait l’assistant de mon client », explique l’avocat hollywoodien. « Soyons clairs : lorsque j’ai écrit la lettre, je ne savais pas qu’il était allé sur Instagram. »

Plus tôt en septembre, Beckinsale a commencé à publier des mèmes sur les survivants d’agressions sexuelles comme celui-ci. Instagram/@katebeckinsale

Bien qu’elle n’ait pas directement accusé Abramovic d’agression dans ses messages, elle a ensuite commencé à partager des critiques sur Yelp qui le qualifiaient de « bizarre » et « effrayant ». Instagram/@katebeckinsale

Quelques semaines plus tard, Beckinsale a commencé à laisser entendre sur les réseaux sociaux qu’elle avait été victime d’une agression sexuelle. publier plusieurs mèmes sur le sujet sur son Instagram personnel le 11 septembre.

L’actrice alors aussi avis publiés sur Yelp à propos de la méthode bionique, dans laquelle Abramovic est accusé d’être « bizarre » et de « cibler les femmes ».

UN deuxième révision elle a déclaré: « Nick est effrayant. »

Abramovic répond à Page Six : « Elle me raidit, j’essaie pendant deux semaines d’être payé, et Kate a réussi à manipuler la conversation et a ensuite commencé à publier sur Instagram des informations sur son agression sexuelle. Elle a posté un avis sur Yelp d’une personne que je n’ai jamais touchée.

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Abramovic affirme que les critiques négatives proviennent de personnes qu’il n’a jamais réellement traitées. Instagram/@thebionicmethod

Page Six a confirmé que les allégations de Beckinsale contre Abramovic font l’objet d’une enquête de la part du LAPD. Anthony Harvey/Shutterstock

L’avocat de Beckinsale ajoute : « L’affirmation selon laquelle mon client a fabriqué un rapport de police pour éviter de payer de l’argent est une déclaration malveillante, fausse et diffamatoire. » Le Hollywood Reporter via Getty Images

Il ajoute en outre des commentaires négatifs selon lesquels le client mécontent aurait été « refoulé » parce qu’il estimait qu’il n’était pas « la bonne personne », mais qu’il n’avait pas touché cette personne en particulier.

L’avocat de Beckinsale nie que son célèbre client tente de déformer l’histoire afin d’éviter de payer une facture considérablement minime pour une actrice avec une valeur nette déclarée de 25 millions de dollars.

Singer déclare : « Je crois qu’il est clair que l’affirmation selon laquelle mon client a fabriqué un rapport de police pour éviter de payer de l’argent est une déclaration malveillante, fausse et diffamatoire. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la ligne d’assistance contre les agressions sexuelles au 1-800-330-0226.