Kate Beckinsale a fait monter les températures en flèche avec sa dernière offre Instagram.

La femme de 47 ans a partagé une vidéo de retour sur « pré-Covid » 2020 alors qu’elle se pavanait dans un bikini deux pièces.

Ses cheveux attachés en un chignon en désordre et avec une paire de nuances sur ses yeux, Kate berçait des talons compensés ainsi que quelques traits de bijoux et un châle fin pour garder ses épaules au chaud.

«Déesse totale déesse», a jailli un fan amoureux.

« Buts corporels! » un autre fawed.

Un troisième a sonné: « Tu es si belle. »

Kate est connue pour ses offres torrides sur les réseaux sociaux, dont une récente dans laquelle elle a exhorté les Américains à se rendre aux urnes avec un soutien-gorge «VOTE».







Elle avait précédemment écrit qu’étant britannique, elle n’avait pas son mot à dire sur le résultat de l’élection, qui a vu Joe Biden remporter la présidence de Donald Trump.

« Je ne peux pas voter parce que je suis britannique, mais je PEUX porter un soutien-gorge VOTE doré personnalisé et vous encourager à le faire », rit Kate.

« En fait, veuillez voter en mon nom. Si la date limite d’inscription des électeurs est passée, vous pouvez toujours vous inscrire pour voter en personne à un bureau d’inscription désigné le jour du scrutin.

« Contactez votre bureau électoral local si vous avez des questions. Vérifiez votre état pour plus de détails. Ne portez pas non plus de soutien-gorge en métal à côté d’un feu ouvert pendant une période prolongée. VOTEZ. »







Pendant ce temps, il a été rapporté récemment que Kate s’était séparée de Goody Grace, 23 ans, après avoir entamé une romance en avril.

Et depuis sa séparation, Kate a été saluée par les fans après avoir abattu un troll qui lui a dit qu’elle « avait besoin d’un homme ».

« Je peux vous assurer que personne n’a » besoin « d’un homme, » gronda-t-elle, « c’est vraiment une question d’en vouloir un, ou pas xx. »







Elle a également été forcée de confronter des guerriers du clavier qui ont critiqué sa relation avec Goody, ayant souvent été critiquée pour ses relations avec des hommes plus jeunes.

Kate a déclaré à Women’s Health: « Cela peut sembler un peu un acte politique d’être une femme de plus de 32 ans qui s’amuse du tout – ‘Oh mon Dieu, je vais rester à la maison et anticiper la ménopause en faisant du crochet.’

« À moins que vous ne le fassiez, cela semble en quelque sorte risqué, ce qui est tout simplement ridicule. »