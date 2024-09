Kate à sa première réunion de travail depuis son traitement contre le cancer

La princesse a déclaré que cette année avait été « incroyablement difficile », mais qu’elle avait acquis un « sentiment renouvelé d’espoir et d’appréciation de la vie ».

La princesse de Galles a tenu sa première réunion de travail depuis qu’elle a commencé un traitement contre le cancer plus tôt cette année.

Cette dernière mise à jour fait partie du retour soigneusement géré de Catherine, qui pourrait la voir faire un petit nombre d’apparitions publiques plus tard cette année, comme lors des événements du Souvenir en novembre et son concert annuel de chants de Noël.

On reste très prudent quant à sa santé. Elle a dit dans sa vidéo la semaine dernière, elle a déclaré que son « chemin vers la guérison et le rétablissement complet est long et que je dois continuer à prendre chaque jour comme il vient ».

Mais son retour pour cette réunion près de chez elle à Windsor, consigné dans la circulaire officielle de la Cour, suggère que des progrès continuent.

On ne connaît pas les détails de cette rencontre, mais l’un des projets phares de Catherine est la campagne Shaping Us, qui sensibilise à l’importance de la petite enfance, qu’elle a décrite comme « l’œuvre de sa vie ».