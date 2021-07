Katarina Johnson-Thompson continue de revenir de blessure avec une huitième place au saut en longueur au GP de Grande-Bretagne | Actualités de l’athlétisme

La Britannique Katarina Johnson-Thompson a terminé huitième du saut en longueur au Grand Prix de Grande-Bretagne à Gateshead.

La championne du monde d’heptathlon Katarina Johnson-Thompson a poursuivi ses préparatifs pour les Jeux olympiques de Tokyo en terminant huitième au saut en longueur du Grand Prix de Grande-Bretagne Muller à Gateshead.

L’athlète de 28 ans, qui s’est rompue le tendon d’Achille dans sa jambe de saut en décembre, a enregistré un meilleur saut de 6,10 m, mais à l’approche des Jeux, elle est ressortie avec un goût inestimable de l’action compétitive dans l’une de ses disciplines clés alors qu’elle tente de rattraper le temps perdu.

L’effort de Johnson-Thompson au cinquième tour, qui était deux centimètres plus loin qu’elle n’avait réussi au troisième mais à plus de 80 cm de son record personnel, s’est avéré être son plus long une nuit où sa présence et sa forme physique, plutôt que les chiffres, étaient les objectif principal.

Sur la piste, l’Américain Trayvon Bromell, l’homme le plus rapide du monde cette année, a rebondi après une cinquième place à Monaco le week-end dernier pour remporter un 100 m de haut niveau en 9,98 secondes.

Bromell, qui a réussi 9,80 dans les essais américains et 9,77 le mois dernier, est revenu à la maison avec quelque chose à revendre devant le duo britannique CJ Ujah (10,10) et Zharnel Hughes (10,13), avec Adam Gemili huitième.

La Hollandaise Femke Bol est une autre qui a posé un jalon pour les Jeux olympiques en laissant sa rivale américaine Shamier à un peu plus d’une seconde d’elle dans le 400 m haies féminin.

La perchiste britannique Holly Bradshaw a dû se contenter de la deuxième place après une bataille avec l’Américaine Sandi Morris.

Bradshaw, qui a eu besoin de trois tentatives pour franchir 4,61 m, a dépassé 4,71 m à la deuxième demande, mais après que Morris ait escaladé 4,76, il a passé et poussé la barre jusqu’à 4,81, à laquelle ni l’un ni l’autre n’a réussi.

Elliot Giles s’est échauffé pour le 800 m olympique avec une victoire dans l’Emsley Carr Mile après avoir repoussé – ne serait-ce que juste – un défi tardif concerté de Jake Heyward, qui courra le 1500 m aux Jeux.

La paire a dépassé Jake Wightman dans le virage supérieur, avec Giles menant la charge pour la ligne et entraînant son compatriote britannique Archie Davis avec eux, et il a juste réussi à s’accrocher à 3,52,49, un centième de seconde avant la clôture. Heyward.

Dans le Millicent Fawcett mile, il y avait une deuxième place honorable pour la Britannique Katie Snowden en 4.28.04, mais c’est l’Américaine Kate Grace qui a remporté la bande en 4.27.20.

Niclas Baker, à destination de Tokyo, a remporté une course serrée du 400 m masculin, dépassant Joseph Brier dans la dernière ligne droite pour remporter un temps de 46,24, avec un autre membre de l’équipe olympique de 4×400 m Lee Thompson en troisième.

Martyn Rooney a fait une apparition d’adieu à Gateshead.

L’événement a représenté un chant du cygne pour le double champion d’Europe Martyn Rooney, le joueur de 34 ans, qui a terminé septième, a reçu un chaleureux envoi de la foule de Gateshead ayant annoncé à l’avance que ce serait sa dernière course.

Andrew Pozzi se dirigera vers Tokyo après avoir terminé troisième derrière la paire jamaïcaine Ronald Levy et l’ancien champion olympique et mondial Omar McLeod, qui avait raté la sélection – à son grand dam – cette fois-ci, dans le 110 m haies.

Mohamed Katir a baissé le rideau avec style lorsqu’il a établi de nouveaux records d’Espagne et de meeting dans l’épreuve finale, le 3000 m hommes, devançant l’Australien Stewart McSweyn dans la ligne droite pour revenir à la maison en 7.27.64.