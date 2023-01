Katana Chance-Kayden Carter défend le titre par équipe féminine

La dernière édition de WWE NXT s’est principalement concentrée sur le segment féminin alors que les champions en titre Katana Chance et Kayden Carter ont affronté Alba Fyre et Sol Ruca dans le match du championnat par équipe. Les fans ont également été témoins de la rivalité entre le champion NXT Grayson Waller et Bron Breakker. Le vestiaire masculin de NXT s’est également impliqué dans leur bagarre, mais cela ne pouvait guère suffire à dissuader les deux superstars de s’affronter. Le match triple menace du championnat féminin NXT lors du très attendu NXT Vengeance Day a également été finalisé mardi. India Hartwell, quant à elle, a renouvelé sa rivalité avec Tiffany Stratton dans la dernière édition de la WWE NXT.

Indi Hartwell contre Tiffany Stratton

Indi Hartwell a commencé à attaquer Tiffany Stratton dans le vestiaire féminin NXT avant même le début officiel du combat. Stratton a finalement réussi à offrir un retour en produisant un moonsault pour que la broche gagne.

André Chase contre JD McDonagh

Andre Chase a présenté une performance formidable lors du deuxième combat de la nuit, mais ce n’était certainement pas suffisant pour sortir victorieux. JD McDonagh a gagné par tombé avec un Saito Suplex puissant.

Ivy Nile et Tatum Paxley contre Kiana James et Fallon Henley

On s’attendait à ce que ce jeu soit passionnant, mais en réalité cela ne s’est pas produit. Le partenariat entre Kiana James et Fallon Henley s’est avéré compact après avoir pris le dessus sur Ivy Nile et Tatum Paxley.

Les frères Creed contre Drew Gulak et Hank Walker

Julius Creed et Brutus Creed semblaient un peu ennuyeux dans la phase initiale du combat, mais les Creed Brothers ont finalement scénarisé un merveilleux retour pour sortir victorieux.

Elektra Lopez contre Wendy Choo

Elektra Lopez a semblé assez confiante tout au long de la rencontre et le résultat du match n’a donc pas été assez surprenant. Lopez a réussi un coup de poing venimeux pour que l’épingle gagne.

Katana Chance et Kayden Carter contre Alba Fyre et Sol Ruca

Les championnes en titre n’ont pas eu beaucoup de mal à conserver le championnat par équipe féminin NXT. Katana Chance et Kayden Carter ont claqué leur célèbre finisseur en double équipe pour prendre le dessus. Le mouvement a permis à Chance de couvrir Sol Ruca pour que l’épingle gagne.

