Katalin Kariko et Drew Weissman reçoivent le prix Nobel de médecine

Katalin Kariko et Drew Weissman ont remporté lundi le prix Nobel de médecine pour leurs travaux sur la technologie de l’ARN messager (ARNm) qui a ouvert la voie à des vaccins révolutionnaires contre le Covid-19.

Les deux hommes, désignés favoris, « ont contribué au rythme sans précédent de développement de vaccins lors de l’une des plus grandes menaces pour la santé humaine des temps modernes », a déclaré le jury.

En honorant ces deux hommes cette année, le comité Nobel de Stockholm a rompu avec sa pratique habituelle consistant à honorer des recherches vieilles de plusieurs décennies.

Si la science primée remonte à 2005, les premiers vaccins à utiliser la technologie de l’ARNm ont été ceux fabriqués par Pfizer/BioNTech et Moderna contre le Covid-19.

Kariko, de Hongrie, et Weissman, des États-Unis, collègues de longue date à l’Université de Pennsylvanie, ont remporté de nombreux prix pour leurs recherches, dont le prestigieux prix Lasker en 2021, souvent considéré comme un précurseur du prix Nobel.

Contrairement aux vaccins traditionnels qui utilisent un virus affaibli ou un élément clé de la protéine du virus, les vaccins à ARNm fournissent les molécules génétiques qui indiquent aux cellules quelles protéines fabriquer, ce qui simule une infection et entraîne le système immunitaire à réagir lorsqu’il rencontre le vrai virus.

L’idée a été démontrée pour la première fois en 1990, mais ce n’est qu’au milieu des années 2000 que Weissman et Kariko ont développé une technique permettant de contrôler une réaction inflammatoire dangereuse observée chez les animaux exposés à ces molécules, ouvrant ainsi la voie au développement de vaccins humains sûrs.

La technologie de l’ARNm de Kariko et Weissman est désormais utilisée pour développer d’autres traitements contre des maladies telles que le cancer, la grippe et l’insuffisance cardiaque.

Les deux hommes recevront leur prix Nobel, composé d’un diplôme, d’une médaille d’or et d’un chèque d’un million de dollars, des mains du roi Carl XVI Gustave lors d’une cérémonie officielle à Stockholm le 10 décembre, jour anniversaire de la mort en 1896 du scientifique Alfred Nobel qui a créé le prix dans son dernier testament.

L’année dernière, le prix de médecine a été décerné au paléogénéticien suédois Svante Paabo, qui a séquencé le génome de l’homme de Néandertal et découvert l’hominine Denisova, jusqu’alors inconnu.

Prix ​​de la paix aux femmes iraniennes ?

La saison Nobel se poursuit cette semaine avec l’annonce des lauréats du prix de physique mardi et du prix de chimie mercredi.

Ils seront suivis par les très attendus prix de littérature jeudi et de la paix vendredi.

Le Prix d’économie clôturera ses débats le lundi 9 octobre.

Ces prix, décernés pour la première fois en 1901, ont été créés par l’inventeur et philanthrope suédois Alfred Nobel dans sa volonté de célébrer ceux qui ont « conféré le plus grand bénéfice à l’humanité ».

Les critiques concernant le manque de diversité de genre et géographique ont tourmenté les Nobels au fil des années.

Les hommes basés aux États-Unis ont dominé les domaines scientifiques, tandis que les femmes ne représentent que 6 % de l’ensemble des lauréats – un problème que les différents comités de récompense insistent sur le fait qu’ils se penchent sur cette question.

Parmi les noms en lice pour le Prix de littérature de jeudi figurent l’auteur russe et critique ouverte de Poutine Lyudmila Ulitskaya, l’écrivain d’avant-garde chinois Can Xue, l’auteur britannique Salman Rushdie, l’écrivain caribéen américain Jamaica Kincaid et le dramaturge norvégien Jon Fosse.

Mais pour le Prix de la Paix, les experts se demandent quels seraient les gagnants possibles, alors que les conflits font rage partout dans le monde.

Certains ont pointé du doigt les femmes iraniennes qui protestaient depuis la mort en détention il y a un an de Mahsa Amini, arrêtée pour avoir violé le code vestimentaire strict imposé aux femmes en Iran.

D’autres évoquent les organisations documentant les crimes de guerre en Ukraine, ou la Cour pénale internationale, qui pourrait un jour être appelée à les juger.

« Je pense que le changement climatique est un très bon thème pour le Prix de la paix cette année », a déclaré à l’AFP Dan Smith, directeur de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, après une année de conditions météorologiques extrêmes à travers le monde.

Pour le prix de physique de mardi, le graphène torsadé ou l’observatoire de neutrinos IceCube en Antarctique ont été considérés comme des gagnants possibles, ainsi que le développement du stockage de données à haute densité dans le domaine de la spintronique.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)