Kataib Hezbollah : le groupe soutenu par l’Iran suspend ses attaques contre les États-Unis après une frappe de drone

Le ministère américain de la Défense a déclaré : « Les actions sont plus éloquentes que les mots ».

Le secrétaire général du Kataib Hezbollah, Abou Hussein al-Hamidawi, a déclaré mardi dans un communiqué : « Alors que nous annonçons la suspension des opérations militaires et de sécurité contre les forces d’occupation – afin d’éviter de mettre le gouvernement irakien dans l’embarras – nous continuerons à défendre notre peuple. à Gaza par d’autres moyens.”

Les États-Unis ont blâmé les groupes soutenus par l’Iran et n’ont pas encore déterminé de manière concluante que le Kataib Hezbollah était derrière cela.

“Les actions sont plus éloquentes que les mots”, a déclaré Pat Ryder aux journalistes après la publication du communiqué du groupe.

“Certes, tous les chemins de responsabilité ramènent à l’Iran”, a déclaré Mike Turner, président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, à BBC News, liant également le pays aux attaques du mouvement Houthi du Yémen, soutenu par l’Iran, contre des navires dans la mer Rouge et le golfe d’Aden.

M. Biden a envisagé un certain nombre d’options de représailles, notamment des frappes contre les bases et les commandants des milices alignées sur l’Iran.

Il est également possible que les États-Unis attaquent à l’intérieur des frontières iraniennes, une décision considérée comme l’escalade la plus élevée que M. Biden puisse prendre.

A New York, l’envoyé iranien auprès de l’ONU, Amir Saeed Iravani, a averti que l’Iran « répondrait de manière décisive à toute attaque contre le pays, ses intérêts et ses ressortissants, sous quelque prétexte que ce soit ». L’agence de presse officielle iranienne Irna a rapporté .

Il a également démenti les informations selon lesquelles plusieurs messages auraient été échangés entre les États-Unis et l’Iran via des intermédiaires au cours des deux derniers jours.

L’Iran a construit un vaste réseau de groupes armés alliés et mandataires opérant dans les pays du Moyen-Orient. Ils sont tous opposés à Israël et aux États-Unis, et se désignent parfois comme « l’Axe de la Résistance », même si l’étendue de l’influence de l’Iran sur eux n’est pas claire.