Kat Von D parle du photographe qui l’a poursuivie en justice

Dans une nouvelle vidéo, Kat Von D brise son silence sur la photographe qui l’a poursuivie en justice maintenant qu’elle est sortie victorieuse de sa récente bataille juridique. Le procès portait sur un tatouage qu’elle avait créé et dont la base visuelle était un portrait du célèbre trompettiste de jazz Miles Davis.

Von D, l’entrepreneur beauté, chanteur et tatoueur que beaucoup connaissent grâce aux émissions de téléréalité Encre LA et Encre de Miamisuggère que le verdict est une bonne chose pour les tatoueurs du monde entier.

La photo originale de Davis a été prise par le photographe Jeffrey Sedlik, qui est l’homme qui a poursuivi Von D. Il a fait valoir que le tatouage violait ses droits d’auteur sur l’image. Mais plus tôt ce mois-ci, un jury a exprimé son désaccord, se rangeant du côté de Von D et mettant ainsi un terme à la bataille juridique.

EN SAVOIR PLUS: Kat Von D sort victorieuse du procès de tatouage sur la photo de Miles Davis

Maintenant, en elle message filmé, Von D dit qu’elle se sent toujours traumatisée par le processus. Elle propose également quelques piques à Sedlik tout en laissant entendre qu’elle lui a pardonné, conformément à ses croyances chrétiennes récemment ravivées. “Je vous envoie à tous beaucoup d’amour”, termine-t-elle la vidéo, “en particulier le photographe qui me poursuivait en justice”. (Regardez le clip complet ci-dessous.)

“J’étais poursuivi en justice par un photographe pour un tatouage que j’avais fait il y a environ sept ans”, explique Von D dans la vidéo. “Cela a été une semaine très chargée. … Cela dure depuis deux ans. Je pense que je suis encore un peu traumatisé par toute cette expérience. … C’était juste un processus extrêmement douloureux, et je suis tellement , je suis tellement reconnaissant que ce soit fini.”

Vidéo de Kat Von D – 30 janvier 2024

Elle dit : “Je n’en ai vraiment pas parlé publiquement parce que ce n’est pas quelque chose avec lequel vous voulez emmener vos abonnés – ce n’est pas une aventure amusante. … C’est difficile de faire cette vidéo parce que, honnêtement, si vous n’avez pas ” Il n’y a rien de gentil à dire sur quelqu’un, mais ne dites rien du tout. Et je n’ai tout simplement rien de gentil à dire sur ce photographe. “

Von D poursuit : “Je crois sincèrement qu’il a vu cela comme une opportunité de gagner de la publicité et de gagner beaucoup d’argent. Et, malheureusement pour lui, cela s’est retourné contre lui. Je n’ai aucune idée du montant de ses honoraires d’avocat, mais je sais quels sont les miens. Et maintenant, il devra peut-être avoir le fardeau de payer pour cela. Je sais qu’il fera appel jusqu’à la fin des temps s’il le peut, parce que son ego ne lui permettra tout simplement pas de lâcher prise. Et je pense C’est peut-être probablement la pire punition de toutes pour ce qu’il a fait. Parce que je ne peux pas imaginer devoir vivre avec ce genre de lourdeur.

Elle ajoute : “Pour moi, je ne veux rien d’autre que laisser tomber ça et passer à autre chose. Mais je savais que si je ne combattais pas les effets de quelque chose comme ça, ce serait terrible non seulement pour les tatoueurs, mais aussi pour les artistes du monde entier. le tableau. Ainsi que les gens qui se font tatouer et les gens qui aiment le fan art. Je suis un artiste qui a été arnaqué à plusieurs reprises et qui a eu de grandes entreprises qui ont produit en masse des choses que j’ai créées et qui est devenu riche. “

Von D déclare : “Je pense que ce photographe ne comprend pas vraiment à quel point il fait preuve de négativité. Il inflige tellement de négativité non seulement à lui-même, mais aussi à moi ou à mon équipe d’avocats, mais à toutes les personnes impliquées. Vous savez, le jury – certains membres du jury ont voyagé environ trois heures chaque jour pour s’asseoir là et écouter ce type parler de lui pendant sept heures. “

Elle conclut : “Je suis vraiment contente que ce soit fini pour l’instant. J’espère que les tatoueurs ne seront pas découragés par un procès comme celui-ci. Parce que devoir tuer, c’est l’esprit du processus créatif, et le cadeau qu’on est capable de faire les gens que nous tatouons – à travers nos interprétations d’œuvres d’art, de photographies et tout ce que nous avons d’autres idées – ce serait tellement triste d’arriver. »