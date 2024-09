Kat Timpf parle de sa lutte contre les trolls, de sa grossesse et de l’écriture d’un livre sur le fait d’être stigmatisée à cause de ses opinions

La commentatrice, humoriste, podcasteuse et auteure Kat Timpf n’est pas là pour vous faire partager vos idées reçues. Qu’elle mette en scène sa personnalité vibrante ou qu’elle partage ses points de vue libertaires sur « Gutfeld ! » via Fox News, on peut toujours compter sur elle pour faire la lumière sur des sujets difficiles avec une approche pleine d’esprit et sans complexe.

Originaire de Détroit mais ayant lancé sa carrière comique à Los Angeles, Timpf est diplômée avec mention du Hillsdale College. Au fil des ans, elle est restée incroyablement active, équilibrant harmonieusement sa carrière comique avec son influence dans l’espace politique. Elle a récemment annoncé sa première grossesse et son deuxième livre, « Je t’aimais bien jusqu’à ce que… (Comment la pensée binaire nous divise) ) », a été publié le 10 septembre par Simon & Schuster et fait suite à son best-seller du New York Times, « On ne peut pas plaisanter à ce sujet : pourquoi tout est drôle, rien n’est sacré et nous sommes tous dans le même bateau.

Kat Timpf, qui attribue à l’humour le mérite de l’avoir aidée à traverser les hauts et les bas, doit sa popularité à un mélange de rires durs et d’émotions authentiques, le contexte jouant un rôle crucial. Le 14 septembre, Kat Timpf apportera tout cela (ainsi que des produits sympas) à Thousand Oaks lors de son « Tournée « Je t’aimais bien » » au Scherr Forum Theatre, où elle montrera ses talents de comédienne, tout en écrasant par inadvertance les sceptiques qui disent « on ne peut pas tout avoir ».

C’est tellement fou à quel point « Gutfeld ! » marche bien. Je veux dire, pas fou, j’étais un grand fan de « Red Eye ». J’ai toujours trouvé ça bizarre qu’elle soit diffusée sur Fox News. C’était intéressant d’essayer d’expliquer à certaines personnes pourquoi la série était si géniale.

Kat Timpf : Ouais, j’étais un grand fan de « Red Eye » avant même d’y participer. Je ne l’ai dit à Greg qu’un an après avoir été embauché. Et je toujours Je dois expliquer aux gens ce qu’est Fox parce que les gens ont des idées sur le sujet, que tout le monde là-bas pense la même chose, et ce n’est tout simplement pas exact. Il est tout à fait possible d’avoir des amis avec des gens avec qui on n’est pas d’accord sur des questions politiques, ce qui est plus que frustrant au point que je doive écrire ce livre.

Choisir son camp semble être la chose que les gens demandent, mais c’est rarement noir ou blanc.

C’est vrai, et les gens diront que vous êtes indécis parce que vous ne vous positionnez pas fermement d’un côté ou de l’autre parce que vous avez des opinions différentes et indépendantes. Je ne suis pas indécis, je suis en fait très ferme dans mes propres opinions. En fait, il serait beaucoup plus facile pour moi de me ranger à fond d’un côté ou de l’autre parce que j’aurais alors toute une équipe de personnes qui me soutiendraient, quoi que je dise ou fasse. Il est plus facile d’avoir une équipe d’alliés.

Je dois imaginer que des gens que vous connaissez, et que vous ne connaissez pas, ont également été libres et lâches avec les conseils concernant le bébé ?

Je n’ai aucune idée de ce à quoi m’attendre, évidemment, et j’ai certainement reçu des conseils de personnes en ligne, ce qui me dérange moins que les gens sont juste si méchants et haineux. J’ai 35 ans, donc ils appellent ça une « grossesse gériatrique ». Donc, pendant des années, j’ai reçu des commentaires haineux du genre : « Tu ne comprends rien au monde parce que tu n’as pas d’enfants. Tes œufs sont brouillés et se dessèchent, et tu vas bientôt le regretter. Tu es tellement égoïste. » Puis je suis tombée enceinte, et on aurait pu penser que c’était ce que ces gens voulaient, n’est-ce pas ? Je veux dire, je ne l’ai pas fait pour eux, mais maintenant les gens me disent : « Peux-tu juste te taire sur le fait d’être déjà enceinte ? » Certains d’entre eux sont les mêmes ! Certains vont juste être des haineux quoi qu’il arrive. Je déteste tout le monde : « Oh, tu n’es pas la première personne au monde à être enceinte. » Je le sais ! Mais c’est la première fois J’ai Je suis enceinte ! La vie peut être si monotone et il y a si peu de choses qui inspirent un sentiment d’émerveillement et d’étonnement authentique à propos de la vie et du fait d’être en vie. J’ai été si morte à l’intérieur que parfois je me disais juste, laisse-moi faire ! Tu es en colère parce que je suis heureuse et excitée d’avoir un bébé ? Alors, si les gens veulent me donner de vrais conseils utiles parce que tu veux bien faire, je suis d’accord avec toi.

La chose la plus étrange à propos des réseaux sociaux, c’est que vous ne pourrez jamais rendre un inconnu heureux. Et franchement, pourquoi est-ce si important ?

N’est-ce pas ? Je n’ai jamais vu quelqu’un d’autre être excité par quelque chose dans sa vie, que ce soit le fait de se marier, d’avoir un bébé, de décrocher un nouvel emploi ou de sortir un livre, et se dire simplement : « Urghhh non merci ». La vie peut être vraiment déprimante et ennuyeuse, alors si vous êtes excité et heureux à propos de quelque chose, c’est incroyable et je suis heureux pour vous.

J’aime beaucoup que tu répondes quand c’est nécessaire. Et sans vouloir être ringarde, tu te dévoiles totalement dans ton nouveau livre. Je l’ai trouvé fort et vulnérable.

J’ai toujours été comme ça, mais je suis aussi une personne sensible. J’en parle beaucoup dans le nouveau livre. Il y a eu des fois où des gens m’ont dit des choses méchantes et je leur ai envoyé un message direct en disant quelque chose comme : « Ça m’a vraiment blessé. » Neuf fois sur dix, la personne me répondra : « Je suis désolé. » Maintenant, une fois sur dix, ils seront encore plus méchants, et ça me fait vraiment mal. C’est en fait le concept de la couverture du livre : je suis nu et couvert de messages haineux. C’est juste de la vulnérabilité face à une haine écrasante. Et je pense qu’être vulnérable à propos de ses propres problèmes dans la vie peut aider les gens quand ils voient maintenant que vous êtes humain. Pour moi, cela revient aussi à l’intention, et vous devez être capable de vous défendre lorsque des gens vous attaquent avec de mauvaises intentions. Si nous pouvions tous nous considérer comme des êtres humains plutôt que comme telle ou telle équipe, nous pourrions trouver beaucoup plus de points d’accord que nous le pensons.

C’est vraiment incroyable que les gens vous voient pour votre travail, mais pas comme l’être humain qui travaille pour payer sa vie. C’est comme si nous n’étions pas eux.

C’est ce qui se passe, et ce livre s’adresse à tous ceux qui ont déjà eu l’impression que quelqu’un les avait mis à l’écart pour un seul aspect d’eux-mêmes. Une seule différence de point de vue, une association ou une hypothèse ne devrait pas suffire à mettre à l’écart une autre personne entièrement. Nous perdons tellement lorsque nous faisons cela. Et je sais que ce livre sort à une époque très controversée et très polarisée, et je ne l’ai pas écrit parce que de cela, je l’ai écrit dans dépit de cela. Je pense vraiment que c’est un livre important, et c’est aussi un livre amusant à lire.

« Ce livre s’adresse à tous ceux qui ont déjà eu l’impression que quelqu’un les avait délaissés pour un seul aspect d’eux-mêmes », explique Timpf à propos de son nouveau livre « I Used to Like You Until ». (Mélinda DiMauro)

Avez-vous déjà réfléchi à la vie qu’elle avait lorsque vous êtes arrivé à Los Angeles par rapport à celle que vous vivez à Los Angeles aujourd’hui ?

Oui ! J’ai un peu parlé de mon séjour à Los Angeles dans mon premier livre, mais quand je suis arrivé à Los Angeles après mes études, j’étais en difficulté. Je travaillais au Boston Market en tant que serveur et je vivais dans un appartement vraiment minable, et je ne pouvais pas me le permettre, alors j’ai dû emménager avec un barman avec qui je sortais en quelque sorte. J’avais vraiment du mal à faire ce que je fais maintenant. J’avais déjà fait du stand-up une fois auparavant, alors j’ai commencé à faire de la comédie à Los Angeles parce que je traversais tellement de moments difficiles. J’ai trouvé que c’était vraiment utile de monter sur scène et de me moquer des choses qui me faisaient me sentir impuissante. Cela m’a donné un sentiment de pouvoir sur elles. J’ai continué à le faire quand j’ai déménagé à Washington pour un travail, puis j’ai démissionné trois fois, mais ensuite je suis remonté sur scène et c’est comme, j’adore ça !

Je suis sûr que le Scherr Forum Theatre à Thousand Oaks ajoute un deuxième spectacle parce que vous avez vendu tous les billets pour le premier, c’est plutôt bien aussi ?

C’est vraiment le cas ! Je suis très, très excité. Ces concerts sont les deux premiers concerts de la tournée, donc je suis très reconnaissant. Il n’y a pas d’endroit pour moi comme la région de Los Angeles en raison de l’effet que cela a sur moi. Je pense à tous les problèmes que j’ai eus ici, j’espère avoir cette petite chance de pouvoir faire ce que je fais maintenant – c’est tellement génial. J’ai beaucoup de nouveaux morceaux et je ne pourrais pas être plus excité à ce sujet. Je n’ai jamais joué dans cette salle non plus, et honnêtement, c’est toujours écrasant pour moi de pouvoir faire ça. Je suis juste très reconnaissant envers chaque personne qui vient. Je pense que faire l’ouverture de cette tournée dans cette région est la meilleure façon de le faire. Chaque fois que je sors de l’aéroport et que je traverse LA, je suis toujours ému. Je suis très reconnaissant et j’espère ne jamais cesser d’être émerveillé par tout cela.

La comédie est une chose tellement complexe parce que vous observez un esprit quelque peu insécurisé qui brille absolument sous les projecteurs.

J’ai toute une gamme de produits dérivés « Are You Mad at Me ? », donc, c’est tout à fait exact. Je suis insupportable, vraiment, mais au moins, je suis consciente de moi-même !