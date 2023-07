Kat Slater et Sharon Watts dans une violente bagarre à EastEnders

Les préparatifs du MARIAGE ont commencé pour quatre des dames préférées de Walford et Elaine Peacock prend en charge.

Mais assez tôt, Kat Slater et Sharon Watts sont à la gorge l’une de l’autre dans les prochaines scènes d’EastEnders.

Bbc

Quatre des dames d’Albert Square vont se marier[/caption] Bbc

Mais des tensions surgissent à nouveau entre Sharon et Kat[/caption] Bbc

Pourront-ils un jour mettre leurs différends de côté ?[/caption]

Les noces de qui se dérouleront sans encombre ?

Ces derniers mois, quatre couples d’Albert Square ont décidé de faire passer leurs relations au niveau supérieur.

En septembre 2022, Kat Slater (représentée par Jessie Wallace) et Phil Mitchell (Steve McFadden) ont tous deux décidé de reporter leur mariage après une première tentative dramatique de marcher dans l’allée.

À l’époque, Sharon Watts (Letitia Dean) avait tenté d’intervenir, mais le retour de Keanu Taylor (Danny Walters) sur la place lui a permis d’attendre avec impatience son propre mariage alors qu’elle l’avait demandé en mariage plus tôt cette année.

Kathy Beale (Gillian Taylforth), quant à elle, était aux anges lorsque Rocky Cotton (Brian Conley) a fait sa demande, ignorant que tout cela n’était qu’un malentendu.

Mais l’ancien escroc a tenu parole, prêt à enfin se marier avec le propriétaire du Prince Albert.

Enfin, Elaine Peacock (Harriet Thorpe) a été proposée par son mystérieux partenaire George Knight (Colin Salmon) mais avec leurs propres plans en pause, elle décide d’être la fée marraine des autres épouses de Walford la semaine prochaine sur BBC One.

La propriétaire de Vic a l’idée de les aider à organiser leurs noces dans son « Bride Club ».

Elaine accueille la première session du Bride Club, avec les hors-d’œuvre de Ravi Gulati et une dégustation de vins à l’aveugle.

Malheureusement, les choses tournent mal entre les plus grands ennemis de Walford, Kat et Sharon.

Les commentaires de tireurs d’élite commencent à voler de plus en plus vite entre les deux femmes, jusqu’à ce qu’une remarque totalement hors propos incite Sharon à quitter le club et à partir en trombe.

Plus tard, Kat se sent mal à l’idée d’avoir chassé Sharon du Bride Club et décide de se racheter en donnant à son fiancé Keanu de sages conseils en matière de romance.

Keanu réalise où il s’est trompé, alors fait tout pour se rattraper auprès de Sharon, qui est ravie de son engagement renouvelé envers leur mariage.

Mais pourrait-il y avoir des problèmes à venir pour les tourtereaux?

NOUVELLES DES ESTENDERS Tout ce que vous devez savoir sur Eastenders



Nouveau, départ et retour du casting d’Eastenders

Pouvez-vous visiter l’ensemble Eastenders?

Tous les derniers spoilers d’Eastenders

Le blog en direct du spoiler du savon du soleil

Les meilleurs morceaux d’Eastenders au fil des ans

Un flashforward macabre récemment diffusé sur nos écrans a taquiné un mystère de meurtre à venir qui devrait se dévoiler pendant la saison de Noël.

La scène flashforward montrait Sharon, entourée de cinq autres des femmes les plus emblématiques de la place, dont Kathy Beale, vêtue d’une robe de mariée et debout au-dessus d’un homme mort sans nom.

Les fans du drame basé à Londres se sont gratté la tête en essayant de comprendre qui pourrait être la victime mystérieuse – et Keanu se trouve être sur leur liste aux côtés de Ravi et Nish Panesar.

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Bbc

Sharon a proposé à Keanu plus tôt cette année[/caption] Bbc

Kat Slater tente de se racheter en lui offrant des conseils[/caption]