Kat Graham et Darren Genet se séparent après leurs fiançailles – Hollywood Life

Kat Graham33 ans, et son fiancé Darren Genet, 53 ans, ne sont plus en couple. Le Journal de vampire star a pris à Twitter mercredi pour partager la nouvelle que leurs fiançailles « se sont terminées il y a quelques mois » et elle lui a souhaité bonne chance. Les tourtereaux étaient ensemble depuis « de nombreuses années », donc la séparation est un peu une surprise pour de nombreux fans.

Salut tout le monde. Après de nombreuses années ensemble, Darren et moi avons choisi de ne plus être ensemble. Les fiançailles se sont terminées il y a quelques mois. C’est un gars formidable et nous ne nous souhaitons rien d’autre que la vie la plus heureuse et la plus belle. ❤️ –Kat Graham (@KatGraham) 12 juillet 2023

« Salut tout le monde. Après de nombreuses années ensemble, Darren et moi avons choisi de ne plus être ensemble. Les fiançailles se sont terminées il y a quelques mois. C’est un gars formidable et nous ne nous souhaitons rien d’autre que la vie la plus heureuse et la plus belle », a lu le tweet de Kat avec un emoji au cœur rouge. Une fois partagé, ses abonnés ont rapidement répondu et partagé leurs réflexions.

« Bien dit et avec classe. Puissiez-vous toujours trouver le bonheur dans la vie. Je t’aime Kat », a écrit un adepte, tandis qu’un autre a partagé:« Je suis vraiment désolé d’entendre cela. J’espère juste que tu vas bien et que tu es heureuse. Prends soin de toi. » Un troisième a ajouté: «Un chapitre se ferme, un autre s’ouvre» et un quatrième a écrit: «Vous envoyant à la fois d’immenses quantités d’amour et toutes les énergies de guérison. J’espère que tu vas bien mon amour.

La séparation de Kat et Darren survient un an après que ce dernier a posé la question au Mexique. La proposition a eu lieu alors qu’ils fêtaient l’anniversaire de Darren et une source a déclaré : « Kat est follement amoureuse et ne pourrait pas être plus heureuse. » Darren a partagé des photos Instagram du voyage à l’époque et a écrit une douce légende qui disait: « Heureux et incroyablement reconnaissant pour ce week-end d’anniversaire passé à @thehouseofaia avec des gens si incroyables. Changement de vie! Merci à mon amour @katgraham de m’avoir amené ici pour une expérience aussi profonde.

Les anciens tourtereaux se seraient rencontrés pour la première fois sur le tournage de Journal de vampire, où Darren a travaillé comme directeur de la photographie sur quelques épisodes. Ils ont commencé à se fréquenter officiellement en 2017, peu de temps après la finale de la série, mais ont gardé leur romance assez privée. Cependant, ils ont quand même assisté à quelques événements sur le tapis rouge, notamment l’American Friends of the Israel Philharmonic Orchestra en décembre 2021. Ils sont également parfois apparus sur les comptes de médias sociaux les uns des autres, en particulier pendant les vacances.

