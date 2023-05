Kasumba Dennis: « Je travaille dur pour aider ma grand-mère, mes frères de baseball »

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

Kasumba Dennis est un jeune ougandais de 18 ans qui a attiré l’attention du monde du baseball en publiant des vidéos de lui-même faisant divers exercices de baseball sans les ressources disponibles pour la plupart des joueurs en herbe. Dennis se prépare à jouer dans la prochaine MLB Draft League. Quel est son parcours jusqu’à présent et que lui réserve l’avenir ?

J’ai parlé à Dennis et à son entraîneur dans une interview de grande envergure sur « Flippin’ Bats ».

Ben Verlander : Comment êtes-vous tombé amoureux du baseball, étant ougandais ?

Kasumba Denis : J’ai commencé [playing] baseball parce que je voulais beaucoup lancer. En Ouganda, nous avons différents sports comme le football, le basket-ball, mais le baseball est difficile à intégrer et j’aime les défis. C’est pourquoi je voulais jouer au baseball, car c’est un jeu difficile.

Quand as-tu commencé à jouer ?

J’ai commencé à jouer au baseball quand j’avais huit ans… À cette époque, j’étais avec ma grand-mère. J’ai quitté le baseball quand j’avais huit ans parce que je devais m’occuper de ma grand-mère et obtenir un peu plus d’argent pour aider ma grand-mère, mais l’entraîneur Paul était au Japon, est venu en Ouganda et a demandé à l’entraîneur Simpa « Où est Kasumba? » L’entraîneur Simpa lui a dit « il n’est pas là », mais l’entraîneur Paul est venu chez moi et m’a dit « s’il te plaît, reviens ». On va s’occuper de toi », puis je suis revenu au baseball.

Comment avez-vous commencé à apprendre le jeu quand vous avez réalisé que vous l’aimiez ?

Avant de commencer à jouer au baseball, j’utilisais mon tee parce que je ne connaissais pas le baseball. Je ne connaissais pas de chauve-souris, et j’ai utilisé une pierre avec un bâton et je me suis frappé… et j’ai utilisé ce bâton pour frapper, et j’ai dû ramasser ma pierre. Quand j’ai pris ma pierre, Coach Simpa m’a dit ‘oh non, n’utilise pas [that]. Allez, on ira au terrain de baseball et je t’apprendrai. Il m’a dit, ‘c’est une batte, c’est une balle de baseball, c’est un gant, c’est un jeu appelé baseball.’ C’est comme ça que j’ai commencé à jouer au baseball, et j’ai appris [about] équipement de base-ball.

Depuis quand publiez-vous des vidéos sur les réseaux sociaux ?

Je jouais dans l’équipe nationale ougandaise et avec mon équipe à Gizeh. Tout le monde me voulait parce que je joue au baseball, mais j’ai commencé à poster mes vidéos pour avoir des opportunités… Si je peux avoir une autre équipe, ça peut me donner l’opportunité de jouer avec eux.

Quelqu’un vous a-t-il contacté avec la Major League Baseball et vous a-t-il demandé si vous vouliez venir jouer?

Lorsque je publiais mes vidéos, les gens ont regardé mes vidéos et ont contacté le président du baseball en Ouganda pour me contacter. Ensuite, les gens m’ont contacté.

Qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus à l’idée de venir aux États-Unis ?

Je suis excité parce que je vais être proche de mon rêve de devenir un joueur de la MLB. Être comme Salvador Perez, Yadier Molina. J’ai entendu parler de Salvador Perez depuis les marches, jetant, frappant. Je l’apprécie énormément.

Salvador Perez est-il votre receveur préféré ?

Oui, c’est pourquoi je veux être meilleur que lui.

Rene Rivera va être votre entraîneur. Lui as-tu déjà parlé ?

Oui, chaque fois que je lui parle, et je suis tellement excité que je vais le rencontrer.

Croyez-vous que vous serez capable de lancer ici ? Quels sont les lanceurs les plus durs que vous ayez affrontés en Ouganda ?

En Ouganda, j’ai affronté beaucoup des meilleurs lanceurs, et je les ai frappés, et j’espère que quand j’irai aux États-Unis, je pourrai frapper parce que Salvador Perez peut frapper… il peut frapper, c’est pourquoi je travaille dur dans mon habileté au bâton , lancer, être parfait en tout.

Selon vous, quels sont vos objectifs en jouant dans la MLB Draft League ?

Mon rêve est de devenir joueur MLB. C’est pourquoi quand j’y vais, je veux travailler dur pour gagner, pour devenir un MVP, pour que la MLB puisse me drafter et dans cette équipe pour travailler dur, pour que je puisse aider mes frères en Ouganda qui jouent au baseball parce que tout le monde est pauvre ici.

Qu’est-ce qui vous fait travailler aussi dur que vous travaillez ?

Je travaille dur parce que je veux devenir meilleur. Je veux aider ma grand-mère parce que ma situation ici n’est pas bonne. Parfois, je vais au terrain de baseball sans rien manger et je ne le dis à personne. Parce que parfois je regarde mes vidéos, et je regarde une par une, ‘cette vidéo je ne mangeais pas’, cette vidéo j’avais faim.’ C’est pourquoi je travaille dur pour aider ma grand-mère, mes frères de baseball, puis moi, à atteindre mon objectif.

Vous venez seul ou quelqu’un vous accompagne ?

Je viens seul… Je vais rester avec M. [Rene] Rivera.

En dehors du terrain, que pensez-vous que vous êtes le plus excité de vivre aux États-Unis ?

Au début, je vais voir de beaux dômes de baseball parce que je n’ai jamais vu un terrain de baseball comme les stades des ligues majeures. Et j’ai l’opportunité, je vais jouer avec des joueurs comme la MLB. J’ai tellement hâte de voir de bons dômes.

Qu’est-ce que vous avez le plus hâte d’essayer en termes de nourriture ?

Burgers !

Si vous aviez un message à tous vos fans aux États-Unis, quel serait votre message ?

Tout d’abord, je tiens à vous remercier, monsieur Ben. Merci beaucoup pour votre aide. Merci d’être un homme bon. Merci d’être un bon ami. Je tiens à remercier tous ceux qui ont cru en moi car il est très difficile de croire en quelqu’un qui n’est pas vu. Merci beaucoup. Je l’apprécie vraiment, vraiment, et je promets que je vais travailler dur pour devenir un joueur de la MLB pour changer tout le monde quand j’en aurai l’occasion.

