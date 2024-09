Kaspersky s’auto-supprime et installe l’antivirus UltraAV sans prévenir

À partir de jeudi, la société russe de cybersécurité Kaspersky a supprimé son logiciel anti-malware des ordinateurs de ses clients à travers les États-Unis et l’a automatiquement remplacé par la solution antivirus d’UltraAV.

Cette décision intervient après que Kaspersky a décidé de fermer ses opérations aux États-Unis et de licencier des employés basés aux États-Unis en réponse à l’ajout de Kaspersky à la liste des entités, un catalogue de « personnes, entreprises et organisations étrangères considérées comme un problème de sécurité nationale » par le gouvernement américain en juin.

Le 20 juin, l’administration Biden a également annoncé une interdiction de vente et de mise à jour du logiciel antivirus Kaspersky aux États-Unis à compter du 29 septembre 2024, en raison de risques potentiels pour la sécurité nationale.

En juillet, Kaspersky a annoncé à BleepingComputer qu’il commencerait à fermer ses activités et à licencier du personnel le 20 juillet en raison de l’interdiction de vente et de distribution. Début septembre, Kaspersky a également envoyé par courriel clients, leur assurant qu’ils continueraient à bénéficier d’une « protection de cybersécurité fiable » de la part d’UltraAV (propriété du groupe Pango) après que Kaspersky a cessé de vendre des logiciels et des mises à jour pour les clients américains.

Cependant, ces courriels n’informaient pas les utilisateurs que les produits de Kaspersky seraient brusquement supprimés de leurs ordinateurs et remplacés par UltraAV sans avertissement.

UltraAV installé de force sur les PC des utilisateurs de Kaspersky

Selon beaucoup en ligne client rapportsy compris sur les forums de BleepingComputer, le logiciel UltraAV a été installé sur leurs ordinateurs sans aucune notification préalable, de nombreuses personnes craignant que leurs appareils aient été infectés par des logiciels malveillants.

« Je me suis réveillé et j’ai vu ce nouveau système antivirus sur mon bureau et j’ai essayé d’ouvrir Kaspersky mais il avait disparu. J’ai donc dû chercher ce qui s’était passé parce que j’étais littéralement en train de faire une mini crise cardiaque parce que mon bureau avait en quelque sorte un virus qui a désinstallé Kaspersky d’une manière ou d’une autre », a déclaré un utilisateur dit.

Pour aggraver les choses, alors que certains utilisateurs pouvaient désinstaller UltraAV à l’aide du programme de désinstallation du logiciel, ceux qui essayaient de le supprimer à l’aide d’applications de désinstallation je l’ai vu réinstallé après un redémarragesuscitant des inquiétudes supplémentaires quant à une éventuelle infection par un logiciel malveillant.

Certains aussi trouvé UltraVPN installéprobablement parce qu’ils avaient un abonnement VPN Kaspersky.

On ne sait pas grand-chose sur UltraAV, à part qu’il fait partie du groupe Pango, qui contrôle plusieurs marques VPN (par exemple, Hotspot Shield, UltraVPN et Betternet) et Comparitech (un site Web d’évaluation de logiciels VPN).

« Si vous êtes un client payant de Kaspersky, une fois la transition terminée, la protection UltraAV sera active sur votre appareil et vous pourrez profiter de toutes les fonctionnalités premium supplémentaires », indique UltraAV sur son site officiel. page dédiée à cette transition forcée du logiciel de Kaspersky.

« Le 30 septembre 2024, Kaspersky ne sera plus en mesure de fournir une assistance ou des mises à jour de produits pour votre service. Cela vous expose à un risque important de cybercriminalité. »

Un employé de Kaspersky a également partagé un déclaration officielle sur les forums officiels de la société concernant le passage forcé à UltraAV, affirmant qu’elle « s’est associée au fournisseur d’antivirus UltraAV pour assurer une protection continue aux clients basés aux États-Unis qui n’auront plus accès aux protections de Kaspersky ».

« Kaspersky s’est également associé à UltraAV pour rendre la transition vers leur produit aussi transparente que possible. C’est pourquoi, le 19 septembre, les clients américains de Kaspersky Antivirus ont reçu une mise à jour logicielle facilitant la transition vers UltraAV. Cette mise à jour a permis aux utilisateurs de ne pas subir de faille de protection lors du retrait de Kaspersky du marché », a-t-il ajouté.

La société déclare qu’UltraAV dispose d’un ensemble de fonctionnalités similaires à ses produits et a demandé aux clients d’évaluer un Page FAQ sur le site Web d’UltraAV ou contactez son équipe d’assistance pour plus d’informations.

Un porte-parole de Kaspersky n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsque BleepingComputer l’a contacté plus tôt dans la journée.