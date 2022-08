Kasper Schmeichel rejoint Nice pour mettre fin à une période de 11 ans à Leicester

Kasper Schmeichel a mis fin à son séjour de 11 ans à Leicester. Photo par Visionhaus/Getty Images

Kasper Schmeichel a terminé son transfert au club français de Nice pour mettre fin à son séjour de 11 ans à Leicester City, ont annoncé les clubs mercredi.

Le joueur de 35 ans quitte le King Power Stadium en tant que légende du club après avoir été l’un des meilleurs joueurs de la victoire choc de Leicester en Premier League lors de la saison 2015-16.

Schmeichel a joué un rôle clé dans le parcours réussi de Leicester après les avoir aidés à être promus dans l’élite en 2014.

Après avoir remporté la ligue, Schmeichel a également remporté la FA Cup en 2020 et le Community Shield la campagne suivante.

“Tout au long de son séjour avec nous et en particulier en tant que capitaine et vice-capitaine, Kasper a toujours été un joueur prêt à se lever et à assumer ses responsabilités, dirigeant l’équipe avec distinction”, a déclaré le président de Leicester City, Aiyawatt Srivaddhanaprabha. a dit. “Son influence et son leadership sur et en dehors du terrain en disent long sur lui en tant que professionnel, en tant que joueur de football et en tant qu’être humain.

“Je sais que les supporters de Leicester City partagent le respect que nous avons tous pour un joueur du rang de Kasper après toutes ses réalisations en tant que footballeur et capitaine et se joindront à moi pour lui souhaiter le meilleur pour la prochaine étape de sa carrière en France avec l’OGC Nice.

“Il est clair pour tous ceux qui l’ont vu jouer que Kasper a tout donné à Leicester City à chaque fois qu’il a joué et les expériences partagées entre lui, le club et nos supporters au cours des 11 dernières années signifient qu’il restera toujours une partie de cette famille .”

L’international danois devient le deuxième joueur de haut niveau à rejoindre Nice après Aaron Ramsey signé pour le club sur un transfert gratuit.