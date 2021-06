Kasper Dolberg étoiles alors que le Danemark surclasse le Pays de Galles 4-0 pour atteindre les quarts de finale

Le Danemark a marqué le 29e anniversaire de son plus grand triomphe en se qualifiant samedi pour les quarts de finale de l’Euro 2020 alors que Kasper Dolberg a marqué deux fois lors d’une victoire catégorique 4-0 contre le Pays de Galles avant un soutien de voyage exultant à Amsterdam. Dans la ville où Christian Eriksen s’est fait un nom, c’est Dolberg – un autre ancien joueur de l’Ajax – qui a ouvert le score d’une frappe pétillante à la 27e minute. Cela est arrivé après que le Pays de Galles ait si bien commencé, mais le Danemark n’a jamais regardé en arrière et Dolberg a de nouveau frappé juste après la reprise avant que Joakim Maehle et Martin Braithwaite n’ajoutent plus de buts tard.

Portés par une vague d’émotion, les rêves danois sont toujours intacts dans un tournoi qui a commencé dans des circonstances aussi traumatisantes pour eux avec l’effondrement d’Eriksen lors de leur match d’ouverture contre la Finlande à Copenhague.

Ils passent maintenant à un huitième de finale à Bakou contre les Pays-Bas ou la République tchèque.

Eriksen, toujours en convalescence à la maison après son arrêt cardiaque, était présent dans tous les esprits à la maison de l’Ajax, et cela, combiné à un vaste soutien danois à l’intérieur du tiers plein de la Johan Cruyff Arena, a fait de cette occasion un match à domicile pour eux.

Champions d’Europe contre vents et marées lorsqu’ils ont battu l’Allemagne en finale ce jour-là en 1992, le Danemark remporte enfin sa première victoire en phase à élimination directe d’un Euro depuis et ce serait une histoire vraiment extraordinaire s’ils pouvaient répéter l’exploit cette fois-ci.

Personne au Danemark ne voudra prendre de l’avance, mais le Pays de Galles – qui a terminé avec 10 hommes après le carton rouge tardif de Harry Wilson – ne pourrait certainement pas se plaindre du résultat et il n’y aura pas de répétition de sa course aux demi-finales de l’Euro 2016 .

LE PAYS DE GALLES CONTRE ELLE

Ils avaient besoin d’un moment de magie du capitaine Gareth Bale ou d’Aaron Ramsey qui n’est jamais venu, mais en vérité, ils s’y sont opposés dès le départ.

Outre la bonne volonté universelle envers le Danemark après l’effondrement d’Eriksen, l’interdiction faite aux voyageurs britanniques d’entrer aux Pays-Bas signifiait qu’il y avait très peu de supporters gallois à l’intérieur du stade.

Les Danois, en revanche, sont descendus en masse à Amsterdam, créant une atmosphère proche de celle du Parken Stadium de Copenhague lorsqu’ils ont battu la Russie pour se qualifier pour les huitièmes de finale – même le Premier ministre danois, Mette Frederiksen, était présent.

À leur crédit, le Pays de Galles a bien commencé, avec le sondage Bale donnant l’exemple dès les premiers stades.

Il a écrasé un tir juste à côté à la 10e minute, mais Andreas Christensen de Chelsea – le troisième défenseur central du Danemark – est monté au milieu de terrain et ils ont pris le contrôle.

Ils ont été récompensés lorsque Dolberg, désormais de Nice en France et sélectionné devant Yussuf Poulsen en attaque, a récupéré le ballon juste à l’extérieur de la surface et a décoché une superbe frappe dans le coin le plus éloigné du filet.

Pour le Pays de Galles, les signes indiquant que ce n’était pas leur nuit ont continué à venir, car l’arrière droit Connor Roberts a subi une blessure à l’aine et a dû se retirer.

Ensuite, l’attaquant géant Kieffer Moore a été averti pour une faute sur le capitaine danois Simon Kjaer, ce qui signifie une suspension pour le tour suivant si le Pays de Galles réussissait.

L’équipe de Robert Page n’a pas réussi à se qualifier car elle a pris du retard trois minutes après le début de la seconde mi-temps.

Neco Williams, l’arrière latéral de Liverpool qui avait remplacé Roberts, a tenté de dégager un centre de Braithwaite mais n’a réussi qu’à jouer le ballon directement à Dolberg qui a saisi l’occasion pour porter le score à 2-0.

Bale et ses coéquipiers ont estimé qu’il y avait eu une faute sur Moore au début du mouvement, mais l’arbitre allemand a écarté les plaintes et la seule surprise était qu’il a fallu attendre les dernières minutes pour que d’autres buts soient à venir.

Mathias Jensen a choisi Maehle non marqué pour marquer le troisième à la 88e minute, avant que Wilson ne voie rouge pour une faute sur Maehle et Braithwaite ne porte le score à 4-0, un but accordé après un long examen VAR.

