Kaskaskia, projets de brasseries artisanales à La Salle suspendus sans entrepreneur – Shaw Local

Selon l’échevin Jerry Reynolds, le manque d’offres des entrepreneurs empêche les propriétaires d’immeubles CL Enterprises de poursuivre les progrès des projets de brasserie et de Kaskaskia au centre-ville de La Salle.

Reynolds, qui agit en tant que liaison de communication de la ville entre La Salle et CL, a déclaré qu’il n’y avait pas d’autre mise à jour pour le moment sur l’un ou l’autre projet.

Reynolds a déclaré lors de la dernière réunion du conseil municipal de La Salle le 3 octobre que le projet de brasserie de l’ancien bâtiment Maytag ne recevait aucune offre pour la rénovation et que CL attendait toujours le rapport d’inspection du bâtiment de l’hôtel Kaskaskia. Le projet Brewpub n’a toujours pas d’entrepreneurs intéressés qui soumettent des offres.

“Mon travail consiste à communiquer ce qu’ils (CL) me disent”, a déclaré Reynolds. “Il n’y a pas d’autre mise à jour à ma connaissance.”

Les travaux de rénovation pour convertir l’ancien bâtiment Maytag au 801-805 First Street au centre-ville de La Salle en brasserie sont au point mort, car CL Enterprises, le promoteur, ne peut pas acquérir d’entrepreneur pour les travaux. (Olivia Doak — odoak@shawmedia.com)

La rénovation de l’ancien bâtiment Maytag au 801-805 First St. au centre-ville de La Salle est un projet de réaménagement de 4,5 millions de dollars et de 13 000 pieds carrés pour transformer le bâtiment en Rocket Brewpub.

L’échevin T. ‘Boo’ Herndon a déclaré qu’il ne savait pas ce que la ville pouvait faire d’autre pour mener à bien ces projets. Le maire Jeff Grove a déclaré que la ville explorait les options juridiques pour voir ce qu’elle pouvait faire d’autre pour faire avancer les projets.

« Nous essayons très fort, et je crois que les contribuables savent que nous travaillons dur », a déclaré Herndon. “Les contribuables sont derrière le conseil et veulent voir quelque chose se faire là-bas.”

Le Kaskaskia fait l’objet d’un projet de 30 millions de dollars pour restaurer l’hôtel historique de six étages du centre-ville de La Salle. CL prévoit de rénover et de restaurer les nombreuses pièces pour des espaces de vie haut de gamme, la salle de bal, la salle Wedgewood, le bar latéral et les commerces de détail de Second Street.

Reynolds aura une autre mise à jour sur l’avancement des deux projets lors de la prochaine réunion du conseil municipal à 18h30 le lundi 31 octobre au 745 Second St.