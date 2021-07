Le correspondant de NBC News à Capitol Hill a annoncé son départ lors de l’édition du 16 juillet de Way Too Early.

Kasie Hunt a retardé les téléspectateurs de son programme MCNBC tôt le matin en révélant qu’elle faisait sa dernière émission de l’émission.

Kasie Hunt, ancienne correspondante de NBC News Capitol Crédit : Getty

Qui est Kasie Hunt ?

Hunt est correspondant politique.

Elle était la correspondante de NBC News à Capitol Hill, couvrant le Congrès sur toutes les plateformes NBC News et MSNBC.

Elle a également été l’animatrice de Way Too Early sur MSNBC avec Kasie Hunt.

Hunt fait partie du réseau NBC depuis 2013.

Hunt avait animé l’émission dominicale Kasie DC jusqu’en septembre 2020, lorsque MSNBC l’a basculée sur le créneau du matin ancrant le jour de la semaine Way Too Early.

Le correspondant de 36 ans est considéré comme l’un des journalistes les plus influents de l’industrie.

Hunt a épousé le producteur de NBC News Matt Rivera en mai 2017.

Ensemble, le couple a un enfant, leur fils Mars.

Kasie Hunt quitte-t-elle MSNBC ?

Le 16 juillet, Hunt a fermé Way Too Early de MSNBC en annonçant son départ.

« Ce sera ma dernière émission avec vous tous », a déclaré Hunt, ajoutant qu’elle en aurait plus sur sa prochaine aventure « dans les prochaines semaines ».

Hunt a également indiqué qu’elle quittait complètement le réseau.

« Je veux juste remercier tout le monde à NBC News, à MSNBC, bien sûr à Mika, pour avoir toujours insisté pour que vous connaissiez votre valeur. »

Kasie Hunt a annoncé son départ de NBC lors de son émission matinale Way Too Early le 16 juillet Crédit : Alamy

C’était une référence à la co-animatrice de Morning Joe, Mika Brzezinski, qui a écrit le livre de motivation le plus vendu, Know Your Value: Women, Money and Getting What Your Worth.

« Je vais tellement manquer de travailler avec vous et l’incroyable équipe @WayTooEarly ! Et après avoir passé quelques jours à dormir, comptez-moi parmi vos fidèles téléspectateurs à l’avenir », a tweeté Hunt.

Quelle est la valeur nette de Kasie Hunt ?

Hunt a amassé une valeur nette estimée à 3 millions de dollars, selon les rapports.

La femme de 36 ans aurait gagné un salaire annuel de 250 000 $ pendant son séjour sur le réseau NBC.