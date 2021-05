Kashmir Boatman aide les patients de Covid à lutter contre la stigmatisation avec un service d’ambulance flottant sur le lac Dal

La pandémie de Covid-19 a provoqué de nombreux actes de gentillesse de la part d’étrangers à travers l’Inde qui ont surmonté leurs propres difficultés pour aider les autres. Un tel acte de gentillesse est venu récemment de Srinagar, au Cachemire, où un homme qui s’est récemment rétabli d’un coronavirus a lancé son propre service d’ambulance Covid-19. Mais le service d’ambulance lancé par Tariq Ahmad Patloo n’est pas un service ordinaire. Il s’agit d’un service d’ambulance flottant, ce qui signifie qu’il fournit des ambulances en bateau dans le lac Dal de Srinagar.

C’était en août de l’année dernière lorsque Patloo lui-même a été testé positif au Covid-19. L’apathie et la stigmatisation qu’il a dû endurer pendant sa convalescence l’ont amené à démarrer le service d’ambulance nautique afin que personne d’autre n’ait à faire face à son sort après avoir été testé positif. Plus tôt en avril de cette année, Patloo, lui-même batelier, a transformé son «shikara» en ambulance sur l’eau.

Jammu-et-Cachemire: Tariq Ahmad Patloo, basé à Srinagar, installe une ambulance flottante pour faire face à la crise du COVID-19. Il dit: « Compte tenu de la situation dans les hôpitaux et les maisons en raison de l’augmentation des cas, j’ai mis en place cette installation pour personnes, qui dispose de kits EPI, de civières et de fauteuils roulants. » pic.twitter.com/TdUOEJjKFi– ANI (@ANI) 11 mai 2021

«Compte tenu de la situation dans les hôpitaux et les maisons en raison de l’augmentation des cas, j’ai mis en place cette installation pour les personnes, qui dispose de kits EPI, de civières et de fauteuils roulants», a déclaré Patloo à ANI.

L’année dernière, Patloo avait contracté de la fièvre après avoir assisté aux funérailles de sa tante. Patloo a déclaré à News18 dans une interview précédente qu’après son rétablissement en 2020, sa propre communauté avait refusé de le transporter aux hôpitaux ou de le ramener à son bateau-maison depuis les rives du lac Dal par crainte de contracter Covid-19. «J’ai dû me mettre en quarantaine pendant 20 jours à la maison et chaque fois que je devais me rendre à l’hôpital, de nombreux shikjara-wallas (bateliers) m’ont refusé. J’ai été évité par ma propre communauté et mes voisins », avait déclaré Patloo.

Avec plusieurs sites touristiques ouverts au printemps dans la vallée, Srinagar a vu une poussée de cas au milieu de la deuxième vague de Covid-19. Pas moins de 131 cas de Covid-19 ont été enregistrés dans la vallée le 25 mai, le jour où les jardins des tulipes ont été ouverts au public à Srinagar.

Vendredi, le Cachemire a été témoin de 5 443 cas de Covid-19, le pic de cas le plus élevé en une seule journée sur le territoire de l’Union. Le nombre total de cas au Cachemire est de 2,06 954.

