Kashmera Shah, Rohit Verma soutiennent Nisha Rawal, disent que la célébrité de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Karan Mehra, l’a agressée ! | Nouvelles des gens

New Delhi: Après que l’actrice Nisha Rawal ait accusé son mari et l’acteur célèbre de « Yeh Rishta Kya Kehlata Hai » Karan Mehra d’agression physique, l’actrice Kashmera Shah et le créateur de mode Rohit Verma se sont rangés du côté de l’actrice et disent qu’elle dit la vérité.

Kashmera Shah et Rohit Verma, qui sont des amis proches du couple, ont parlé à un quotidien de premier plan pour se porter garant de Nisha.

« Karan ment, ce n’est pas vrai, as-tu vu le visage de Nisha. Peu importe les accusations que Karan a faites sont fausses et Nisha a toutes les preuves. Elle a tous les documents et toutes ses réclamations vont tomber à plat. Si vous voyez le front de Nisha, elle a dû subir quatre points de suture. Uss ladki ne kya maanga apne bacche ke liye thoda sa paisa maanga na kya galat kiya. (Nisha a seulement demandé de l’argent pour son fils). Nisha a quitté sa carrière par amour. Elle a eu plus de succès à un moment donné lorsqu’elle a quitté sa carrière et s’est mariée avec Karan. C’était une grosse erreur qu’elle ait choisi l’amour plutôt que sa carrière. Même si vous ne vous entendez pas, ça va, mais au moins vous pouvez vous parler poliment », a expliqué Rohit Verma à ETimes.

Rohit, qui semble connaître de près l’affaire, a ajouté que Nisha avait toutes les preuves du comportement abusif de Karan. « J’ai tous les enregistrements où Nisha a essayé de réparer les choses et lui a dit qu’elle était prête à rester avec lui dans une petite maison également, et à pardonner également sa liaison extraconjugale. Elle lui a dit qu’ils peuvent travailler sur les réseaux sociaux et gagner de l’argent. Elle lui a donné tous ses bijoux. Elle était assise avec moi devant les flics et pour la première fois elle donnait toutes les preuves que Karan avait transféré tout l’argent de son compte sur le sien », a encore révélé le créateur de mode.

L’actrice Kashmera Shah, rejetant l’affirmation de Karan selon laquelle Nisha s’est cognée pour le piéger, a déclaré à ETimes: « Ce n’est pas vrai, ce n’est pas possible pour elle de se frapper et d’avoir une entaille aussi profonde. Cela ne peut pas être auto-infligé, il y a un verrouillage en cours si elle n’a pas reçu de soins médicaux. En ce moment, plus que la violence domestique, nous sommes avec une amie et nous serons toujours là pour elle. »

« Il devrait comprendre que c’est une mère qui s’occupe de son enfant et a travaillé toutes ces années. Et quoi que je sache, Karan a fait un gâchis financier qui a en fait mis à rude épreuve leur relation entre eux deux. Mais quel que soit le problème, vous ne pouvez pas levez la main sur quiconque, cela ne peut être toléré », a ajouté Kashmera.

Plus tôt mardi 1er juin, Nisha a déposé une plainte auprès de la police contre Karan pour agression physique. L’acteur a ensuite été libéré sous caution et a rejeté toutes les allégations de violences physiques qu’il aurait infligées à sa femme. Il a au contraire allégué que Nisha s’était auto-infligée et l’avait piégé.