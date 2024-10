Kashmera Shah rend visite à Govinda à l’hôpital après qu’il ait été abattu, mettant ainsi fin à toute querelle de famille impliquant Krushna Abhishek et lui | Actualités du cinéma hindi

Mardi matin, Govinda s’est tiré une balle dans la jambe avec une balle tirée de son propre revolver alors qu’il la nettoyait. Selon le manager de l’acteur, l’acteur était sur le point de s’envoler pour Calcutta et il nettoyait son revolver sous licence lorsque cet incident a eu lieu et il s’est blessé à la jambe. L’acteur fut bientôt transporté d’urgence Hôpital critique à Juhu et les médecins ont retiré la balle.

Selon certaines informations, l’épouse de Govinda se trouvait à Calcutta lorsque cet incident a eu lieu et s’est précipitée à Mumbai dès qu’elle en a eu connaissance. Pour le moment, la fille de Govinda est à ses côtés à l’hôpital. L’acteur de « Héros n°1 » a laissé tomber un message de l’hôpital disant qu’il est en sécurité et que les médecins ont retiré la balle.

Govinda se tire une balle; Soupçon dans le cyberespace ; Le gestionnaire raconte l’incident

Juste au moment où cette nouvelle est tombée, on voit maintenant, Cachemire Shah rendre visite à l’acteur à l’hôpital. Pour ceux qui ne le savent pas, Kashmera est marié à Krushna Abhishek et Govinda est sa maman (oncle maternel). Cependant, il y a eu une querelle familiale entre eux et ils ne sont pas en bons termes les uns avec les autres. Pourtant, Kashmera s’est précipité à l’hôpital, sans Krushna, pour voir Govinda.

Il y avait de nombreux rapports et rapports à l’extérieur de l’hôpital qui ont assailli Kashmera, mais elle les a ignorés et s’est précipitée à l’intérieur. Cela signifie peut-être la fin de cette querelle familiale.

Il y a quelques jours à peine, la femme de Govinda Sunita avait déclaré dans une interview qu’elle ne s’entendait pas avec Krushna et Kashmera. Elle avait déclaré sur le podcast « Timeout With Ankit » qu’elle n’avait jamais participé à « The Kapil Sharma Show » à cause de Krushna. « Vous voyez, je vais vous dire une chose, main jhooth nahi bolungi, Krushna-Kashmera se mera nahi jamta hai… toh show karti main, agar woh log nahi hote », a-t-elle dit.

Cependant, lors d’une récente conversation avec l’Hindustan Times, Krushna avait déclaré qu’il gagnerait sa maman Sunita. « Je l’aime beaucoup. Mami m’a toujours aimé comme son enfant et a aussi fait beaucoup pour moi. Elle a le droit d’être en colère contre moi. Je sais qu’elle dit tout avec colère, mais ce n’est rien d’autre. Principal unka mana longa, elle est ma maman », a déclaré Krushna.

