Kashkari de la Fed n’est pas sûr que les taux soient suffisamment élevés pour arrêter l’inflation

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré mercredi qu’il n’était pas sûr que la banque centrale ait suffisamment augmenté ses taux d’intérêt pour maîtriser l’inflation.

S’exprimant un jour après avoir écrit un essai suggérant que les taux pourraient devoir augmenter « de manière significative » à partir d’ici afin de faire baisser les prix, Kashkari a déclaré à CNBC que le taux d’intérêt neutre, ou celui qui ne retient ni ne retient l’économie ni ne la stimule. , a peut-être augmenté.

« Je ne sais pas », a-t-il répondu sur « Squawk Box » lorsqu’on lui a demandé si la fourchette cible actuelle du taux des fonds fédéraux de 5,25% à 5,5% était « suffisamment restrictive » pour ramener l’inflation à l’objectif de 2% de la Fed. « Il est possible, compte tenu de la dynamique de réouverture de l’économie, que le taux neutre ait augmenté. »

Certaines de ses inquiétudes proviennent du fait que les secteurs de l’économie qui sont normalement touchés par les hausses de taux semblent les ignorer.

« Ce qui me rend prudent quant au fait que nous ne soyons pas aussi restrictifs que nous le pensons, c’est que les dépenses de consommation sont restées robustes et que la croissance du PIB continue de surperformer », a déclaré Kashkari. « Les deux secteurs de l’économie qui sont traditionnellement les plus sensibles aux hausses de taux d’intérêt, l’automobile et le logement, ont tous deux ajouté des signes de creux et, dans certains cas, commencent à montrer une certaine reprise, ce qui me rend prudent quant au fait que nous ne soyons pas aussi restrictifs que autrement, nous penserions. »

Ces commentaires surviennent une semaine après que le Comité fédéral de fixation des taux, dont Kashkari est membre votant cette année, a choisi de ne pas augmenter les taux d’intérêt, mais a tout de même signalé une autre hausse d’un quart de point avant la fin de l’année, tout en abaissant ses perspectives à deux réductions l’année prochaine, soit la moitié de la dernière projection de juin.

Wall Street craint que le resserrement continu de la politique monétaire ne plonge l’économie dans la récession.

Mais Kashkari a insisté sur le fait que ce n’était pas l’objectif de la Fed.

« Si nous devons maintenir des taux élevés plus longtemps, c’est parce que les fondamentaux économiques sont encore plus solides que je ne l’imagine et que les [economic] « Le volant d’inertie tourne », a-t-il déclaré. « Il n’est pas évident pour moi que cela signifie qu’une récession est plus probable, cela pourrait simplement signifier que nous avons besoin d’une trajectoire de taux plus élevée pour ramener l’inflation à 2 %. »

Cependant, il a ajouté que « nous ne savons tout simplement pas pour le moment » si la Fed en a fait assez, ajoutant que « nous voulons tous éviter un atterrissage brutal » pour l’économie.