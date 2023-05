Kashkari de la Fed déclare que la pause des taux de juin ne mettrait pas fin au cycle de hausse

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a réitéré mardi l’engagement de la banque centrale à maîtriser l’inflation grâce à un resserrement de la politique monétaire, et a déclaré que sa plus grande crainte était que la persistance des pressions sur les prix soit sous-estimée.

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré lundi qu’il était prêt à suspendre une autre hausse des taux d’intérêt le mois prochain, mais a mis en garde contre une trop grande lecture dans une pause.

« En ce moment, c’est un appel serré dans les deux sens, par rapport à une autre relance en juin ou à un saut », a déclaré le responsable de la banque centrale sur « Squawk Box » de CNBC. « Certains de mes collègues ont parlé de sauter. L’important pour moi n’est pas de signaler que nous avons terminé. Si nous l’avons fait, si nous devions sauter en juin, cela ne signifie pas que nous en avons terminé avec notre cycle de resserrement. Cela signifie de moi, nous obtenons plus d’informations. »

Les marchés tablent actuellement sur une probabilité d’environ 83 % que le Comité fédéral de l’open market chargé de fixer les taux retarde ce qui serait une 11e augmentation consécutive lorsqu’il se réunira les 13 et 14 juin, selon le FedWatch du groupe CME traqueur des prix à terme.

Au-delà de cela, les traders voient la Fed réduire probablement les taux d’environ un demi-point de pourcentage avant la fin de l’année, un clin d’œil à la baisse de l’inflation et au ralentissement de l’économie.

Les responsables de la banque centrale ont été unanimes pour dire qu’ils ne s’attendent pas à des réductions cette année. Kashkari a déclaré que si l’inflation ne diminuait pas, il serait favorable à une nouvelle augmentation des taux.

« Est-ce que nous recommencerons alors à augmenter en juillet ? Potentiellement, et c’est donc la chose la plus importante pour moi, c’est que nous ne le retirons pas de la table », a-t-il déclaré.

« Les marchés semblent très optimistes quant à la baisse des taux maintenant. Je pense qu’ils croient que l’inflation va baisser, et nous pourrons alors réagir à cela. J’espère qu’ils ont raison », a-t-il ajouté. « Mais personne ne devrait être confus quant à notre engagement à ramener l’inflation à 2%. »

Le président de la Fed, Jerome Powell, a suggéré vendredi que les récentes tensions dans le système bancaire pourraient ralentir suffisamment l’économie pour que les décideurs puissent se permettre d’être moins agressifs.

Kashkari a déclaré que c’était possible, bien qu’il ait ajouté que jusqu’à présent, il n’y avait eu que peu de signes d’un impact plus macroéconomique des récents problèmes bancaires.

« C’est la période la plus incertaine que nous ayons eue en termes de compréhension de la dynamique inflationniste sous-jacente. Je dois donc laisser l’inflation me guider et je pense que nous laissons l’inflation nous guider. Il se peut que nous devions aller vers le nord de 6% » sur le taux des fonds fédéraux, a-t-il dit. « Si les tensions bancaires commencent à faire baisser l’inflation pour nous, alors peut-être que nous nous rapprochons de la fin. Je ne sais tout simplement pas pour le moment. »

Le taux des fonds de référence de la Fed est actuellement fixé dans une fourchette cible comprise entre 5 % et 5,25 %. En plus d’une décision sur les taux, la réunion de juin comportera une mise à jour des prévisions de la banque centrale en matière d’inflation, de PIB et de chômage, ainsi que le « dot plot » qui montre les attentes futures des gouverneurs en matière de taux.