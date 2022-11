Kash Patel a obtenu l’immunité pour témoigner dans l’affaire des documents de Mar-a-Lago

Trump a affirmé qu’il avait déclassifié tous les documents qu’il avait emportés avec lui avant de quitter ses fonctions, mais jusqu’à présent, les assistants qui ont témoigné devant un grand jury ont déclaré qu’ils n’avaient vu aucune preuve que Trump avait déclassifié quoi que ce soit. Les présidents disposent de larges pouvoirs pour déclassifier des documents, mais les ordonnances de déclassification doivent suivre une procédure, et rien n’indique que Trump ait jamais initié cette procédure avant d’emporter les documents avec lui.

Le témoignage de Patel est considéré comme crucial pour répondre à la question de savoir si Trump a déclassifié l’un des documents qu’il a emportés avec lui dans son domaine de Floride, Mar-a-Lago. Des agents du FBI ont retiré des milliers de documents gouvernementaux lors d’un raid sur la propriété de Trump en août, dont plus de 100 portant des marques de classification.

En savoir plus sur la couverture politique de CNBC:

Patel, cependant, a affirmé dans une interview d’août avec le Wall Street Journal qu’il avait personnellement vu Trump déclassifier verbalement des documents.

Patel a également indiqué que Trump voulait que les documents soient rendus publics parce que l’ancien président pensait que les dossiers étayaient son affirmation selon laquelle il avait été injustement ciblé par le ministère de la Justice en raison des liens de sa campagne avec la Russie.

“Cela avait à voir avec le Russiagate. Cela avait à voir avec le scandale des e-mails d’Hillary. Cela avait à voir avec beaucoup d’autres choses”, a déclaré Patel au Journal. “Et [Trump] a dit: ‘Tout cela est déclassifié.'”

Mais lorsque Patel a été appelé plus tard pour témoigner devant le grand jury en octobre, il n’aurait pas fait les mêmes affirmations. À la place, il a invoqué à plusieurs reprises son droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination.

Dans une affaire qui dépend de la question de savoir si Trump a mal géré les secrets d’État, la question de savoir si les documents marqués classifiés étaient en fait des secrets d’État est cruciale.

Patel a siégé au Conseil de sécurité nationale pendant l’administration Trump, et dans les semaines qui ont suivi l’élection présidentielle de 2020, il est devenu une voix influente affirmant que le président ne devrait pas accepter sa défaite électorale face au président Joe Biden.

Patel est resté dans l’équipe de Trump après le déménagement de l’ancien président en Floride, l’un des rares assistants de haut niveau à le faire. Ce printemps, Patel a obtenu un siège au conseil d’administration de Trump Media and Technology Group, la société à l’origine de la plate-forme de médias sociaux de Trump, Truth Social.

Mais quelques mois plus tard, lui, Trump et un groupe de fidèles de Trump ont tous quitté le conseil d’administration de la société assiégée, qui fait actuellement l’objet d’une enquête de la Securities and Exchange Commission.