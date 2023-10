Kash Doll célèbre la couverture du magazine Hype Hair

Une célèbre coiffeuse a récemment célébré une couverture de magazine mettant en valeur sa crinière toujours magnifique.

Kash Doll est la dernière célébrité à couvrir Hype cheveux revue et elle le fait tout en berçant des couches après des couches de jolies coiffures.

La divinité de Détroit est devenue virale ces derniers temps car elle ne semble jamais avoir de mauvais cheveux.

Les réseaux sociaux sont même allés jusqu’à la comparer à son collègue rappeur/acteur Queen Latifah, connu pour ne jamais avoir un seul fil à sa place.

+ La poupée Kash est sur une course Queen Latifah avec ces paquets chileeee tués, posés et superposés 👌🏾.

Dans cet esprit, elle Hype cheveux la couverture était un choix naturel et elle illumine le magazine avec le style de Daisy fait mes cheveux et Vison Brésilien des faisceaux de cheveux.

« Je suis vraiment reconnaissante pour la reconnaissance qui m’a été accordée », a écrit la poupée en légende d’une photo de sa couverture de « Ka$h On Demand ». «C’est une leçon d’humilité de savoir que mon travail acharné et mon dévouement ont été reconnus et appréciés. Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de pouvoir montrer ce que je peux faire et j’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve. »

« Détroit est la capitale du cheveux😊 », a-t-elle ajouté.