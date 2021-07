Kaseya, l’entreprise technologique touchée par un ransomware, obtient la clé pour déverrouiller les données de ses clients.

Kaseya, la société basée à Miami au centre d’une attaque de ransomware contre des centaines d’entreprises au cours du week-end férié du 4 juillet, a déclaré jeudi qu’elle avait reçu une clé qui aiderait les clients à déverrouiller l’accès à leurs données et réseaux.

Le mystère est de savoir comment l’entreprise a obtenu la clé. Kaseya a seulement déclaré qu’elle avait obtenu la clé d’un « tiers » mercredi et qu’elle était « efficace pour déverrouiller les victimes ».

Le développement fait partie des derniers mystères entourant l’attaque de Kaseya, dans laquelle un groupe de ransomware basé en Russie appelé REvil, abréviation de Ransomware Evil, a violé Kaseya et l’a utilisé comme moyen d’extorquer des centaines de clients Kaseya, y compris des chaînes d’épiceries et de pharmacies en Suède. et deux villes du Maryland, Leonardtown et North Beach.

L’attaque a déclenché des réunions d’urgence à la Maison Blanche et a incité le président Biden à appeler le président russe Vladimir Poutine et à exiger qu’il s’attaque aux attaques de ransomware provenant de l’intérieur de ses frontières.