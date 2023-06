Kasautii Zindagi Kay célèbre l’épouse présumée de Cezanne Khan dépose le FIR ; affirme que l’acteur l’a utilisée pour obtenir une carte verte [Check Shocking Details]

Se souvenir Cézanne Khan appelait autrefois une femme qui prétendait être sa femme, sa fan obsessionnelle et une parente ? Eh bien, la femme Aïcha Pirani a maintenant déposé une plainte contre l’acteur de Kasautii Zindagi Kay. À l’époque, Aisha a affirmé qu’il l’avait épousée juste pour obtenir une carte verte. Même si, selon les affirmations d’Aisha selon lesquelles Cézanne l’a dupée pour qu’elle signe des papiers de divorce, elle est toujours mariée avec lui. Et maintenant, Aisha a déposé une plainte contre Cezanne Khan pour violence domestique et extorsion.

Aisha Pirani, l’épouse présumée de Cezanne Khan partage son calvaire

En parlant à un portail d’informations sur le divertissement, Aisha affirme que Cezanne Khan l’a trompée et l’a utilisée pour obtenir une carte verte américaine. Aisha Pirani affirme qu’elle a dépensé tout son argent pour lui et que l’acteur a vécu d’elle entre 2013 et 2016. Elle travaillait pendant qu’il était assis à la maison. Aisha prétend que Cézanne dépenserait avec sa carte de crédit et qu’elle a la preuve de toutes les factures. Elle dit qu’elle l’a ignoré car elle n’est pas une mauvaise femme, mais sa dernière goutte a été quand il l’a traitée de fan obsessionnelle qui transformerait simplement les images. Aisha prétend que Cézanne l’a diffamée en disant toutes ces choses.

Aisha prétend que Cézanne l’a également ridiculisée devant ses enfants. Elle partage que ses enfants sont toujours blessés et ne lui pardonneraient jamais. Aisha Pirani affirme qu’elle est toujours à Nikaah avec lui. Cézanne, affirme-t-elle, lui a dit que sa mère voulait qu’il épouse une jeune fille et qu’il a donc caché leur mariage. Aisha affirme que l’acteur d’Appnapan lui a frauduleusement fait signer les papiers du divorce. Mais comme elle est musulmane, selon la loi musulmane, elle est toujours mariée avec lui. « Je veux récupérer l’argent que j’ai dépensé pour lui et la compensation de ce que j’ai vécu mentalement à cause de lui », a-t-elle déclaré à ETimes. Aisha dit qu’elle veut se marier et donc veut un Khulanama selon la loi musulmane.

Aisha dépose un FIR contre Cezanne Khan; partage des détails plus choquants

Le 7 juin, Aisha Pirani a déposé un FIR. Elle vit aux États-Unis et l’acteur, en Inde. Aisha est descendue en Inde et il lui envoyait des SMS. Aisha prétend que Cézanne lui enverrait des notes vocales sales et la torturerait. Elle les a envoyés à la police. Aisha prétend que Cezanne Khan a deux certificats de naissance et qu’il commet une fraude. Lorsque l’année dernière, elle et sa nièce ont visité sa résidence à Yari Road, elle avait vu Cézanne ainsi que sa femme, Afsheen. Ils se sont tous les deux enfuis quand ils l’ont vue, affirme Aisha. Elle avait exigé Rs 8 lakhs, ce qui n’est pas le montant total qu’elle a dépensé, affirme Aisha.

Aisha affirme qu’une fois que Cézanne a obtenu sa carte verte, il a commencé à montrer ses vraies couleurs et allègue qu’il a aussi un ami qui fait la même chose. Aisha Pirani affirme que lorsqu’elle est venue à Mumbai en 2016, il a refusé de l’emmener chez lui et a continué à l’ignorer. Aisha prétend qu’elle a appris qu’il la dupe de ses amis. Aisha allègue également des violences domestiques. Elle prétend que ses enfants en sont témoins. Elle l’appelle également casanova en affirmant qu’il flirterait avec une fille sur Skype.