Kartik Kumar, médaillé aux Jeux asiatiques 2023, et Sanjivani Jadhav, champion en titre, mèneront la charge de l’Inde au semi-marathon de Vedanta Delhi

Kartik Kumar, médaillé d’argent des Jeux asiatiques 2023 au 10 000 m, et le champion en titre Sanjivani Jadhav seront les têtes d’affiche des athlètes d’élite indiens dans les catégories hommes et femmes au 18e semi-marathon Vedanta Delhi, une course sur route Gold Label de World Athletics. L’événement aura lieu dans la capitale indienne le dimanche 15 octobre 2023.

Kartik Kumar, qui est un coureur de 10 000 m très performant, a enregistré son record personnel (1:04:00) au semi-marathon Vedanta Delhi l’année dernière. Il a également été finaliste du TCS World 10K 2022, Bengaluru avec un chrono de 30:06. Kartik est devenu le premier Indien à remporter une médaille au 10 000 m aux Jeux asiatiques depuis Gulab Chand en 1998. Le compatriote de Kartik, Gulveer Singh, a remporté une médaille de bronze dans la même épreuve.

Parlant une fois de plus de courir à Delhi, Kartik a déclaré : « C’est toujours excitant de faire partie du semi-marathon Vedanta Delhi. L’ambiance est absolument électrique et fait ressortir le meilleur de moi. Je me sens très confiant après ma performance aux Jeux asiatiques et j’espère pouvoir gagner cette année à Delhi.

Kartik, cependant, devra faire face à une rude concurrence de la part du vainqueur du semi-marathon de Dhaka 2023 Abhishek Pal, du champion du semi-marathon Tata Mumbai Marathon 2023 Murali Kumar Gavit et du vainqueur national du marathon Srinu Bugatha.

Les marathoniens expérimentés Kalidas Hirave et Durga Bahadur se disputeront également une place sur le podium dans la catégorie Indian Elite Men.

Pendant ce temps, la championne en titre Sanjivani Jadhav mènera la charge dans la catégorie féminine élite indienne. Elle a enregistré un chrono de 77:53 lors de la dernière édition du semi-marathon Vedanta Delhi et a également remporté le TSK 25K 2022. De plus, Jadhav a décroché la médaille de bronze au 5 000 m aux Championnats d’Asie d’athlétisme 2017 et a triomphé dans l’épreuve du 10 000 m. à la Coupe de la Fédération Nationale en 2022.

Jadhav a exprimé son enthousiasme à l’idée de retourner dans la capitale : « Le semi-marathon Vedanta Delhi est l’un des événements de course à pied les plus prestigieux au monde. La piste rapide nous aide toujours à réaliser nos meilleures performances et j’ai hâte de conserver mon titre.

Cependant, le champion en titre recevra une forte opposition de la part du vainqueur du TCS World 10K Bengaluru 2023 Tamshi Singh et de la championne du marathon de New Delhi 2019 et 2020 – Jyoti Gawate dans la course féminine d’élite indienne.

Le prix de 268 000 USD permettra à des dizaines de milliers d’amateurs de rejoindre les meilleures élites mondiales sur l’un des parcours les plus rapides au monde.

Les gagnants de l’élite indienne dans les catégories hommes et femmes remporteront chacun 4 00 000 INR et le prix en argent comprend les 10 premiers dans les deux cas. En plus de cela, il existe un bonus de record d’événement de 1 00 000 INR et un bonus de performance pour les athlètes terminant sous un certain temps.

Promu par Procam International, pionnier des événements de course à pied en Inde, l’événement est soutenu par le sponsor en titre Vedanta, une société de ressources naturelles diversifiée à l’échelle mondiale. D’autres sponsors se joignent à eux, notamment le sponsor associé exclusif IDFC FIRST Bank, une banque de classe mondiale en Inde qui est guidée par l’éthique, alimentée par la technologie et qui est une force pour le bien social.

«Nous sommes très chanceux d’avoir une solide équipe d’élite indienne pour le semi-marathon Vedanta Delhi 2023. C’est notre privilège d’avoir des athlètes qui ont apporté la gloire à notre pays ces dernières années. De plus, en plus de fournir une plateforme aux stars internationales, nous nous sommes toujours efforcés d’aider les coureurs de notre pays à repousser les limites sur la plus grande des scènes », a déclaré Vivek Singh, Jt. MD, Procam International.

Le semi-marathon Vedanta Delhi sera annoncé depuis le stade Jawaharlal Nehru le 15 octobre 2023 et l’événement sera retransmis en direct sur Sony Sports 1, le 15 octobre de 6h30 à 10h30.