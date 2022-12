Kartik Aaryan va-t-il sonner le Nouvel An 2023 avec sa petite amie présumée Pashmina Roshan ? Voici la vérité

Le beau gosse de Bollywood, Kartik Aaryan, s’est envolé mardi pour des vacances et a pris une petite pause dans son horaire de tournage chargé. L’acteur a quitté Mumbai pour faire ses adieux à Mumbai et a été repéré à l’aéroport. Bien que l’acteur n’ait pas révélé de détails sur ses vacances, il a partagé quelques selfies plus tard sur ses réseaux sociaux. Kartik a révélé qu’il avait atteint la France et a sous-titré le message comme “Paris, je t’aime”. Sur la photo, Kartik était magnifique alors qu’il posait depuis son balcon, et une vue sur la Tour Eiffel peut être vue en un clin d’œil.

Regardez les photos de Kartik Aaryan –

L’acteur de Bhool Bhulaiyaa 2, Kartik Aaryan, a assisté à la fête d’anniversaire de l’acteur de Tiger 3, Salman Khan, et a ensuite quitté le pays tôt mardi matin. L’acteur avait l’air pimpant dans un sweat à capuche noir et un jean. Ses cheveux en désordre ont attiré l’attention de tout le monde alors qu’il quittait la ville pour exécuter ses plans pour le Nouvel An 2023. Les dernières photos de Kartik de ses journaux de vacances ont réussi à faire tourner les têtes et les fans ont noté que sa petite amie rumeur Pashmina Roshan est également en France pour sonner le Nouvel An 2023. Un utilisateur a écrit: « Kartik Pashmina sont tous les deux en France. Mon #Pashtik fêtera le nouvel an ensemble’. Le dieu grec de Bollywood, Hrithik Roshan, a partagé plus tôt un tas de photos de ses vacances avec sa petite amie Saba Azad, ses fils et son cousin Pashmina. La famille a posé avec des parapluies noirs dans la neige.

Côté travail, Kartik sera vu à Shehzada aux côtés de Kriti Sanon. Le film sera réalisé par Rohit Dhawan et devrait sortir le 10 février. Il sera également vu dans Satyaprem Ki Katha aux côtés de Kiara Advani. Il a été vu pour la dernière fois dans le thriller Freddy avec Alaya Furniturewalla qui est sorti sur Disney + Hotstar. Kartik a également le prochain film sans titre de Kabir Khan et Captain India de Hansal Mehta.