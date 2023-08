Kartik Aaryan va-t-il se marier fin 2023 ? Le commentaire de Karan Johar à l’IFFM 2023 laisse les fans perplexes [Watch Video]

Kartik Aaryan et Karan Johar sont ensemble au Indian Film Festival de Melbourne. L’acteur a été couronné Rising Indian Global Superstar lors de l’événement. Le cinéaste Karan Johar et lui ont posé ensemble lors de l’événement. Les fans sont surpris de voir à quel point les deux se lient lentement. Comme nous le savons, il y avait des rumeurs sur la façon dont le cinéaste fulminait sur la façon dont Kartik Aaryan a gardé Dostana 2 dans les limbes. Plus tard, le film a été mis de côté. Kartik Aaryan et Janhvi Kapoor avaient également fait un programme au Pendjab. Il a été rapporté que Karan Johar avait subi des pertes allant jusqu’à Rs 20 crores pour Dostana 2.

Réunion de Karan Johar et Kartik Aaryan

Kartik Aaryan et Karan Johar sont ensemble à l’événement. Karan Johar dans la vidéo dit en plaisantant que la jeune superstar se marie avant la fin de 2023. Il dit également qu’un grand mariage serait incroyable. Il fait également l’éloge de Kartik Aaryan pour Satyaprem Ki Katha. Il dit que c’était un film incroyable et qu’il a rendu tout le monde émotif.

Il a également souhaité à Kartik Aaryan une carrière encore plus grande. Il a dit qu’il espérait que la force serait avec lui. Karan Johar aurait peut-être plaisanté après que la jeune superstar ait reçu une demande en mariage d’un fan de Melbourne.

Karan Johar a annoncé Dostana 2 avec Kartik Aaryan, Janhvi Kapoor et Laksh Lalwani. Mais le film a dû être abandonné. Il a été dit que l’acteur ne leur avait pas donné d’heure ni de dates tandis que d’autres ont rapporté qu’il demandait une énorme somme d’argent et des changements dans le scénario. Plus tard, il a été dit que Varun Dhawan a joué le rôle de pacificateur entre Kartik Aaryan et Karan Johar. Maintenant, les choses sont cordiales.

Kartik Aaryan a une gamme stellaire de films avec des réalisateurs comme Kabir Khan, Hansal Mehta, Anees Bazmee et d’autres. Il s’est imposé comme l’un des acteurs les plus bancables de Bollywood. Il a fait la une des journaux pour ses prétendues nouvelles de rencontres avec Ananya Panday, Pashmina Roshan, Kriti Sanon et Sara Ali Khan. On disait que Kartik et Sara étaient sérieux l’un envers l’autre depuis longtemps.