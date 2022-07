Kartik Aaryan va-t-il aimer Deepika Padukone ou Katrina Kaif dans le prochain Kabir Khan ? PELLE À CHAUD

Kartik Aaryan est maintenant devenu une star bancable. Avec le grand succès de son film récemment sorti Bhool Bhulaiyaa 2, Kartik est un acteur qui est en demande. Récemment, il a annoncé qu’il travaillerait avec le réalisateur de Bajrangi Bhaijaan Kabir Khan Suivant. Le film sera produit par Sajid Nadiadwala. Alors que Kartik a été confirmé comme le rôle principal masculin, qui sera sa principale dame? Buzz est que les fabricants prévoient d’obtenir soit Deepika Padukone ou Katrina Kaif à bord de ce film.

Qui sera la principale dame de Kartik Aaryan ?

Selon un rapport publié dans Etimes, il semble que les réalisateurs envisagent de faire participer deux des plus grandes actrices féminines au film de Kartik Aaryan. Dans le passé, Deepika Padukone a manifesté son intérêt à travailler avec Kartik Aaryan. Tout en lui souhaitant ses 30 ans, elle avait fait un post sur Instagram souhaitant signer un film amusant avec lui. Sur cela, il avait répondu: “Aap bas dates taiyyar rakho, fun and film mai laa rha haun (gardez vos dates prêtes, je viens avec du fun et des films).” En réponse, elle avait dit que toutes ses dates étaient les siennes. Si les rapports sont quelque chose à dire, Kartik et Katrina devaient faire équipe pour un film Red Chillies mais cela ne s’est pas produit. Kabir Khan et Katrina Kaif partagent un très bon lien et il reste à voir si elle sera encordée pour celui-ci ou non.

La programmation de films de Kartik Aaryan

L’acteur de Luka Chuppi est une star très occupée. Il a beaucoup de films dans sa cagnotte. Actuellement, il se prépare pour la sortie de son film intitulé Shehzada. Il a également Captain India réalisé par Hansal Mehta. Il a également Satyanarayan Ki Katha qui aurait été renommé pour éviter de blesser les sentiments religieux. Kartik Aaryan a également un film nommé Freddy en préparation en dehors du prochain de Kabir Khan.