Kartik Aaryan sur les défis après un SUPER HIT et comment NE PAS être stéréotypé [Exclusive interview]

Kartik Aaryan est une star créée par des fans et la plus jeune superstar qui a conquis les cœurs avec ses sorties consécutives. La star de Bhool Bhulaiyaa 2 reçoit actuellement des critiques élogieuses pour son psycho-thriller Freddy, il a fait un travail exceptionnel avec le film. Mais peu s’attendaient à ce qu’il sorte des sentiers battus après avoir goûté au succès avec l’artiste masala. Mais c’est ce que veut Kartik Aaryan, vous pouvez vous attendre à l’inattendu. L’acteur de Satya Prem est devenu franc avec BollywoodLife où il a parlé du défi auquel l’acteur est confronté après un film à succès et pourquoi il ne veut jamais être stéréotypé.

Lors d’une interaction avec nous, il a insisté sur le fait qu’il voulait faire quelque chose de différent : « Il y avait, bien sûr, une intention de faire quelque chose de différent parce que ce qui se passe, c’est que lorsque vous faites un film à succès, vous commencez à recevoir les offres du films dans le même genre et personnellement, je ne veux pas non plus abandonner un bon scénario sur le même genre. Mais intentionnellement en ce moment, je trouvais un film quelque chose comme Freddy qui n’a pas été fait en Inde pour le moment, en entrant dans ce espace passionnant.”

Kartik a ajouté qu’il aimait personnellement regarder des thrillers, “J’avais aussi l’habitude de regarder beaucoup de films de ce genre, et quand Freddy est venu le faire, j’étais comme si je ne voulais faire que ça. Je savais que ce personnage allait me coûter cher. parce qu’ils n’ont jamais voulu voir un Kartik Aaryan en moi. C’était une opportunité mélangée à beaucoup de difficultés et j’étais si heureux que je devais à nouveau faire mes preuves.”

Kartik a parlé de ne jamais vouloir être stéréotypé et d’être étiqueté comme étant cet acteur de genre, ” Je veux être cet acteur qui n’est jamais stéréotypé. J’adorerais faire de la comédie et aimer faire des comédies romantiques, de la comédie et plus encore, et je suis heureux que mon le cerveau fonctionne différemment”. L’acteur sera ensuite vu dans Satya Prem avec Kiara Advani.