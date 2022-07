Kartik Aaryan s’ouvre sur le succès de Bhool Bhulaiyaa 2, dit “nous n’avons jamais pensé …”

Kartik Aaryan est sur un nuage neuf après le succès retentissant de sa dernière sortie Bhool Bhulaiyaa 2 comme le réalisateur Anees Bazmee a récolté Rs 230 crore au box-office mondial. Le film, qui mettait également en vedette Kiara Advani et Tabu dans des rôles clés, est la suite spirituelle du classique culte Bhool Bhulaiyaa sorti en 2007 qui mettait en vedette Akshay Kumar et Vidya Balan.

Maintenant, l’acteur s’est ouvert sur le succès du film en disant que l’équipe n’avait jamais pensé que la comédie d’horreur « ferait revivre » Bollywood. S’adressant à News18, la star de Dhamaka a déclaré: “Je suis vraiment heureux. C’est un sentiment incroyable. J’étais confiant dans le contenu et je savais que le film ferait au moins Rs 100 crore au box-office. Mais je ne savais pas que nous serons en mesure de relancer l’industrie. Nous n’avions jamais pensé qu’elle franchirait la barre des 200 crores de roupies. C’est au-dessus de nos attentes.

Parlant de l’incroyable réaction au film, Kartik a poursuivi: “Nous étions convaincus que le public familial l’apprécierait car c’est un film divertissant. Ce qui m’a étonné, c’est la réaction des enfants, comme des enfants de trois ans qui chantent ‘Hare Ram “. Tout semble irréel. Nous n’aurions jamais pensé que cela pénétrerait autant.”





L’acteur de Sonu Ke Titu Ke Sweety a même mentionné à quel point Bhool Bhulaiyaa 2 était un film important dans sa carrière car il s’agissait de sa première sortie en salles après la pandémie et, par conséquent, il était nerveux à propos de la réaction du public. Il a même mentionné comment le film a réussi à attirer le public dans les salles malgré la sortie de plusieurs films dans les six semaines suivant la sortie de son film le 20 mai.

LIRE | Kiara Advani a une réponse épique à la photo BTS de Kartik Aaryan de Bhool Bhulaiyaa 2 sets avec Tabu

“Jayesbhai Jordaar est sorti une semaine avant nous. Nous avons eu Top Gun une semaine après nous et plus tard, nous avons eu Samrat Prithviraj. Plus tard, Jurassic World Dominion est arrivé et a également bien ouvert. même dans le top cinq sur Netflix, ce qui est irréel à l’heure actuelle”, a conclu l’acteur dans son interview avec le même portail.