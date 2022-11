Kartik Aaryan sort-il avec Pashmina, la cousine de Hrithik Roshan ? Des taches fréquentes attirent les globes oculaires

La star de Bollywood Katrik Aaryan est l’un des célibataires les plus éligibles en Inde, il est un garçon de rêve pour beaucoup. Cependant, ce rapport peut vous briser le cœur car l’acteur est dans l’actualité pour ses rumeurs de rencontres.

Oui! Selon le rapport Pinkvilla, Pashmina Roshan, la cousine de Kartik et Hrithik Roshan, se rencontrent trop souvent ces jours-ci. Selon leur source, Kartik se détend souvent avec Pashmina chez elle lorsqu’il est libre et vice versa. Il a en outre mentionné que Kartik conduisait Pashmina dans sa nouvelle McLaren.

Pour les non-initiés, Pashmina Roshan fera bientôt ses débuts d’actrice avec le Ishq Vishk Rebound. Pendant ce temps, Kartik nous a récemment impressionnés avec sa performance dans Bhool Bhulaiyaa 2, le film a réussi à bien performer au box-office malgré la tendance #BoycottBollywood.

Kartik Aaryan sera désormais vu dans son prochain film Freddy qui sortira le 2 décembre 2022. Lundi, les réalisateurs du film ont publié le teaser du thriller romantique Freddy. Le film réalisé par Shashanka Ghosh raconte le voyage du Dr Freddy Ginwala (joué par Kartik Aaryan) et de Kainaaz (joué par Alaya F).

Lire|Bigg Boss 16 : Abdu Rozik fait face à la colère pour avoir favorisé Nimrit Kaur, les internautes disent qu’Archana Gautam a “exposé” son faux visage





Kartik Aaryan, faisant la lumière sur la préparation du rôle, a déclaré: “Freddy était un scénario et un personnage complexes, la préparation du rôle devait également être faite physiquement et mentalement. Le personnage m’a aidé à explorer une autre facette de mon métier et m’a encouragé à défier mes capacités à chaque étape en tant qu’acteur. La première fois que j’ai eu l’occasion d’explorer le côté obscur de moi. Le film atteindra des millions de téléspectateurs pour le regarder à leur convenance avec Disney + Hotstar. Je suis heureux de faire partie de Freddy et ravi de voir la réaction du public pour le film »