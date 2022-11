Kartik Aaryan révèle qu’il a pris 14 kg, appris la dentisterie et partage son “voyage inoubliable”

Après avoir fait ses débuts en OTT avec Dhamaka, Kartik Aaryan ne néglige aucun effort pour promouvoir sa prochaine sortie en streaming, Freddy. Le mardi 29 novembre, l’acteur s’est rendu sur son Instagram et a partagé une vidéo de sa transformation majeure pour le personnage titulaire dans laquelle il a révélé qu’il avait perdu 14 kg et appris la dentisterie pour jouer le rôle principal.

Dans la vidéo, nous pouvons voir Kartik se transformer lentement et régulièrement en dentiste, le Dr Freddy Ginawala. Et pour la même chose, l’acteur est passé d’une formation avec de vrais dentistes dans de vraies cliniques à un total de 14 kg, suivi d’un travail sur son langage corporel pour ajouter la personnalité de Freddy dans la façon dont il marche et se comporte le plus important, entrer dans l’esprit de Freddy, un dentiste timide et psychotique. De la courbure au port de spécifications en passant par le changement de coiffure, Kartik est méconnaissable alors qu’il devient davantage Freddy dans ce clip.

Il a écrit : “De la prise de 14 kg à la visite d’une vraie clinique en passant par l’apprentissage de compétences chez le dentiste. Devenir #Freddy a été un voyage inoubliable pour moi. Repousser mes limites mentalement et physiquement pour oublier mon vrai moi et devenir Freddy pour toujours. Heureux d’avoir travaillé avec une équipe incroyable pour cette transformation difficile à l’écran”





LIRE | La star de Freddy, Kartik Aaryan, révèle qu’il a vécu des “nuits troublantes” lors du tournage d’un thriller romantique à venir

Suivant une méthode de marketing unique, les créateurs ont partagé de petits mini-clips et des teasers pour donner un aperçu du monde de Freddy, mais se sont abstenus de partager une bande-annonce pour éviter de trop en dévoiler. Après avoir rendu son pas ZigZag viral plus tôt cette année avec la chanson titre Bhool Bhulaiyaa 2, il a encore une fois lancé la tendance avec le pas Chopper dans la chanson Kaala Jaadu de Freddy.

Le réalisateur Shashank Ghosh, qui met en vedette Alaya F dans le rôle principal, sera diffusé sur Disney + Hotstar à partir du 2 décembre. Après Freddy, Kartik aura une programmation passionnante l’année prochaine avec Shehzada, Satyaprem Ki Katha, Aashiqui 3, Captain India et Kabir Khan est le suivant. Paresh Rawal l’a confirmé pour faire partie de Hera Pheri 3, mais l’acteur n’a pas encore confirmé la même chose.