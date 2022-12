Kartik Aaryan RÉVÈLE que les gens l’ont averti de NE PAS faire Freddy pour CETTE raison [Exclusive]

Kartik Aaryan se souvient que lorsqu’il a pris Freddy, il a gagné les gens à ne pas le faire. Dans une conversation exclusive avec BollywoodLife, Kartik a déclaré : “Je veux être acteur et ne jamais être stéréotypé. Quand j’ai signé Freddy, les gens m’ont dit que c’était très risqué et que tu ne devrais pas faire ça parce que j’ai des succès au box-office et que je devrais s’en tenir à cela, mais je suis content d’avoir écouté mon instinct, je me souviens qu’il était très difficile de convaincre les gens que Freddy sera un bon film et ils verront un côté différent en moi et ils étaient comme s’il était amoureux du sien film, mais les mêmes personnes m’ont dit que j’étais juste après avoir vu Freddy”.